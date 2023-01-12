برشلونة يلتقي بيتيس في «السوبر»

دوليه

يلتقي برشلونة مع ريال بيتيس اليوم على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياضي ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني. وكان ريال مدريد التقى فالنسيا في وقت متأخر مساء أمس. وسيلعب الفائزان في المباراة النهائي للمسابقة التي تقام للمرة الثانية على التوالي في السعودية.

وهبطت طائرة برشلونة في العاصمة السعودية الرياض أول من امس، ليكمل عقد الفرق الأربعة التي ستشارك في البطولة ، وذلك بعد رحلة استمرت قرابة 6 ساعات. وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني جوردي ألبا أبرز المستجدات الرئيسية في بعثة الفريق الكتالوني على متن الرحلة.

وغاب كلاهما عن مباراة الدوري الإسباني، التي فاز فيها برشلونة مساء الأحد أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (0-1) بسبب عقوبة الإيقاف، التي سيغيب بسببها المهاجم مباراتين أخريين في الدوري رغم أنه سيكون قادرا على اللعب في كأس السوبر. ويمكن أن تكون بطولة السوبر بالنسبة لبرشلونة، النادي الحاصل على أكبر عدد من ألقابها (13)، أول لقب في عهد تشافي هيرنانديز. ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعين على البارشا الذي يخوض البطولة بصفته وصيف الدوري، أولا هزيمة بيتيس، الذي وصل إلى المنافسة كونه بطل كأس ملك إسبانيا. وفي المقابل، استعاد بيتيس نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني قبل توجهه إلى الرياض بعدما تغلب على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني ليحتل المركز الرابع في جدول المسابقة ما يمنحه دفعة معنوية جيدة قبل مواجهة برشلونة. وبعدما اقتصرت فعاليات كأس السوبر في الماضي على مواجهة واحدة فاصلة بين بطلي الدوري وكأس ملك إسبانيا، جاء الاتفاق والعقد المبرم على إقامة البطولة في الملاعب السعودية منذ موسم 2019-2020 ليغير من نظام البطولة لتقام من دورين (نصف نهائي ونهائي) بمشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما. وتأتي منافسات البطولة هذه المرة بعد حالة الصخب التي صاحبت انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر السعودي مؤخراً، والذي كان كان من أبرز نجوم ريال مدريد والدوري الإسباني قبل أعوام.

