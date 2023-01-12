مان يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة

دوليه

هز ماركوس راشفورد الشباك للمباراة السادسة على التوالي بجميع المسابقات بتسجيل ثنائية متأخرة ليساعد مان يونايتد في الفوز 3-0 على تشارلتون المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، وبلوغ الدور نصف النهائي بكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة أول من امس. وكان يونايتد، الذي أجرى تغييرات عديدة على تشكيلته، الطرف الأفضل منذ البداية واستحق التقدم في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من المهاجم البرازيلي أنتوني. وسدد مواطنه فريد ركلة حرة متقنة لكن الكرة ارتدت من القائم. وحسم راشفورد الانتصار الثامن على التوالي ليونايتد على أرضه بجميع المسابقات بعد نزوله بديلا ليسجل هدفين متأخرين.

وسجل راشفورد الآن 15 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، بينما أحرز خمسة أهداف فقط بالموسم الماضي، وهز الشباك للمرة الثامنة على التوالي في أولد ترافورد.

وقال مدرب يونايتد إريك تن هاغ «أخبرتكم مرات عدة أنه عندما يكون في المكان المناسب وفي موقف لاعب ضد لاعب سيسجل، هذا ما يفعله حاليا وإذا واصل التركيز والعمل سيسجل المزيد».

وأضاف «في الشوط الأول كنت راضيا لكنني لم أكن سعيدا جدا بعدم التحلي بفاعلية أمام المرمى، صنعنا الكثير من الفرص وكان يجب تسجيل المزيد، أحيانا نحتاج إلى تمريرة إضافية، تعين علينا القتال حتى النهاية. لكننا نسجل أهدافا من الدفاع ومن ضربات ثابتة أيضا لذا أعتقد أننا نتطور».

وفي مباراة أخرى واصل نيوكاسل يونايتد تقديم موسمه الاستثنائي وصعد إلى نصف النهائي عقب تغلبه على ليستر سيتي 2-0 وافتتح المدافع دان بورن التسجيل لنيوكاسل بهدف في الدقيقة 60 قبل أن يضيف المهاجم البرازيلي جولينتون الهدف الثاني في الدقيقة 72.

