إنريكي مرشح لخلافة سيميوني

دوليه

ذكر موقع ترانسفير ماركت المختص بالانتقالات والإحصائيات، أن مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي مرشح بقوة لخلافة الأرجنتيني دييغو سيميوني على رأس الإدارة الفنية لأتلتيكو مدريد. وقال الموقع إن عقد سيميوني مع «الروخي بلانكوس» أوشك على الانتهاء في يونيو المقبل، ما يفسح المجال لإدارة النادي للبحث عن مدرب بديل يقود الفريق للتتويج بالألقاب. بدورها كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن سيميوني يخطط للرحيل عن تدريب أتلتيكو مدريد. وأوضحت الصحيفة أن سيميوني يميل للانتقال للتدريب في الدوري الإنكليزي. ويعد إنريكي الذي أنهى تعاقده مع المنتخب الإسباني بعد الخروج من كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي في دور ربع النهائي، أبرز الأسماء المعروضة على طاولة إدارة نادي أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد معها، في حال رحيل سيميوني.

