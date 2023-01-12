بوغبا عاد إلى التدريبات

دوليه

تدرب الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أول من أمس مع بقية زملائه بشكل طبيعي، مما يسرع من ظهوره الأول في فترته الثانية مع الفريق الإيطالي، الذي لعب لصالحه بين 2012 و2016. وكانت مشاركة بوغبا في الحصة الصباحية للتدريب، المستجد الأبرز في مدينة كونتاسا الرياضية، بعد فوز «اليويفي» مطلع الأسبوع الجاري على أودينيزي. وبهذا الفوز، الثامن على التوالي، ليوفنتوس، ارتقى فريق المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري إلى وصافة الـ «سيري آ»، بعد بداية سيئة للموسم، حيث تم استبعاده من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات. وأكمل لاعب خط الوسط جزءاً من جلسة التدريب مع بقية زملائه، وقام لاحقاً بعمل فردي بعيداً عن المجموعة. وغاب اللاعب الفرنسي، الذي لم يلعب بعد أي دقائق منذ عودته إلى تورين (شمال إيطاليا)، عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بسبب حمل زائد في عضلات ساقه اليمنى، الذي عانى منه بمجرد تعافيه من إصابة في غضروف مفصلي، أبعدته عن الملاعب منذ يوليو.

