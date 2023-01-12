باتلر قاد ميامي لتخطي أوكلاهوما

دوليه

قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت لتحقيق فوز صعب على حساب اوكلاهوما سيتي ثاندر 112-111 بتسجيله 35 نقطة مع 7 متابعات أول من امس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. وأحرز باتلر 23 رمية حرة من اصل 23، من بينها نقطة الفوز قبل 13 ثانية على نهاية المباراة، في مواجهة نارية بامتياز. وكان رصيد باتلر في الرميات الحرّة جزءا من مجموع مثالي لفريقه الذي نجح في 40 رمية حرة من اصل 40، في رقم قياسي تخطى ما حققه يوتا جاز (39 من 39) ضد بورتلاند في عام 1982. وقال باتلر بعد المباراة انه لم يكن مدركا خلال مجريات اللقاء عن الانجاز القياسي لفريقه «لم يكن لدي ادنى فكرة. انا متحمس اكثر لاننا فزنا بالمباراة بفارق نقطة واحدة». وتأخر ميامي 111-106 قبل اقل من دقيقة الا انه قاتل للعودة بفضل ثلاثية فيكتور اولاديبو وثنائية باتلر ليعادل النتيجة. ثمّ منح باتلر عندما سجّل رميته الحرّة الـ 23 في المباراة التقدم لهيت بفارق نقطة واحدة قبل 13 ثانية من النهاية، قبل ان تفشل محاولة تشاي غلجيوس-ألكساندر الثلاثية في قلب النتيجة لمصلحة ثاندر في الثانية الاخيرة. وعزّز ميامي رصيده الى 22 فوزا و10 هزائم، بينما تراجع ثاندر الذي يملك 18 فوزا و23 هزيمة.