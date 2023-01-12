مستقبل رافينيا مع برشلونة غامض

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يكتنف الغموض مستقبل جناح برشلونة، البرازيلي رافينيا، رغم انضمامه للنادي الكاتالوني مطلع الموسم الحالي. وانضم رافينيا لصفوف برشلونة، في الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد، مقابل 55 مليون يورو.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن النادي لا يستبعد فكرة بيع رافينيا بنهاية الموسم الحالي، لعدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه حتى الآن. ولم يشارك رافينيا مع برشلونة، سوى في 10 مباريات فقط هذا الموسم، بواقع 7 مباريات في الدوري، و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لم يحسم قراره حتى الآن بشأن مستقبل اللاعب، وسيمنحه فرصة حتى نهاية الموسم لإثبات جدارته باللعب للبرشا. وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا اضطر برشلونة لتخفيض سقف رواتبه بما يقرب من 200 مليون يورو، سيكون مجبرًا على بيع بعض اللاعبين، وسيكون رافينيا واحدًا منهم.

