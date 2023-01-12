العراق لحسم التأهل.. وصراع عماني - سعودي

دوليه

تشهد المجموعة الأولى من «خليجي 25» اليوم منافسة ثلاثية لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي بين المضيف العراق ومنتخبي عُمان والسعودية. ويلتقي العراق المتصدر (4 نقاط) مع اليمن الذي أقصي من المنافسة بعد خسارتين، على استاد البصرة الدولي، وفي الوقت عينه يلعب على استاد الميناء الأولمبي سلطنة عمان الثانية بفارق هدف (4 نقاط) مع السعودية الثالثة (3 نقاط). وكانت مباريات المجموعة شهدت تعادل العراق وعمان سلبيا، فوز السعودية على اليمن 2-0، ثم فوز عمان على اليمن 3-2 والعراق على السعودية 2-0 تحت أجواء ماطرة لعب فيها الجانب البدني تأثيرا أكبر من الجانب المهاري والتكتيكي. ويكفي المنتخب العراقي بقيادة الإسباني خيسوس كاساس نقطة التعادل لضمان تأهله إلى نصف النهائي المقرّر الإثنين.

واضطر المنتخب العراقي لإجراء تدريبات خفيفة، الثلاثاء، بعد مباراة السعودية، فيما يدخل مواجهة اليمن من دون أية اصابات تربك تشكيلته المنتظرة.

وأحرز العراق اللقب ثلاث مرات في تاريخه أعوام 1979 عندما استضاف البطولة للمرة الأولى على أرضه في بغداد، ثم 1984 و1988، أما اليمن فهو الوحيد بين المشاركين لم يتوّج حتى الآن. وفي الوقت عينه، تشهد المجموعة مواجهة منتظرة بين عمان والسعودية التي يتعين عليها الفوز لضمان التأهل. وبعد الخسارة من العراق، أكد سعد الشهري مدرب الأخضر الذي يخوض البطولة بتشكيلة رديفة، أن التأهل للدور الثاني بين أيديهم «علينا أن نستفيد من تلك الخسارة والتي ستكون وقودا لنا في مباراتنا أمام عمان، وخصوصا أن التأهل للدور نصف النهائي في أيدينا، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا». ومع أن الأخضر يلعب في البطولة بالصف الثاني، إلا أنه يملك أسماء مميزة، أمثال نواف العقيدي ومدالله العليان ورياض شراحيلي ومصعب الجوير وسميحان النابت وتركي العمار. وعلى الرغم من تعادل عمان في مباراتها الأولى أمام العراق وفوزها في الثانية على اليمن، إلا أنها لم تقدم المستوى المأمول منها، وستحاول الظهور بالشكل المطلوب والخروج بنتيجة إيجابية. ويضم المنتخب العماني الذي يكفيه التعادل، أسماء مميزة أمثال محمد المسلمي وحارب السعدي وأرشد العلوي وجميل اليحمدي وصلاح اليحيائي.

وأحرزت السعودية اللقب ثلاث مرات في تاريخها أعوام 1994 و2002 و2003-2004، أما عمان فبرزت في العقدين الماضيين، فتوجت في 2009 و2017-2018 وحلّت وصيفة في 2004 و2007.

