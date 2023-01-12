إدارة أوزبكية وصينية

دوليه

أسندت لجنة الحكام في «خليجي25» ادارة مباراة العراق واليمن إلى طاقم تحكيم أوزبكي، بقيادة ألجيز تاتاشيف، ويساعده كل من شايوسوبوف سنجار وأليشير عثمانوف، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي، وجاء حكما للفيديو المساعد الحكم القطري عبدالله المري يعاونه أحمد عيسى من الإمارات، بينما البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام. كما كلفت اللجنة قيادة المباراة الثانية بين عمان والسعودية إلى طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ، ويعاونه كل من: زهو في وزهانغ شنيغ، وتم تعيين الإماراتي عادل النقبي حكما رابعا، والصيني فو مينغ حكما للفيديو المساعد ويعاونه جيرمي بيرنارد من فرنسا، والإماراتي حمد المزروعي مقيما للحكام.

