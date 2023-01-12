كاساس: مواجهة اليمن صعبة

دوليه

قال الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق إن مواجهة المنتخب اليمني اليوم في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لن تكون سهلة على الإطلاق. وأوضح كاساس في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «المنتخب اليمني كان أفضل في اللقاء الثاني، أكثر تنظيما، كانوا الأفضل أوقاتا كثيرة، وكان لديهم فرصة للتعادل في آخر الوقت، فريق قوي ولن يكون لقاء سهلا». وكان المنتخب اليمني خسر في أول مباراتين أمام السعودية 0-2 وأمام عمان 2-3، فيما تعادل المنتخب العراقي مع نظيره العماني سلبيا في الجولة الأولى قبل أن يفوز على المنتخب السعودي 2-0.

وأضاف كاساس: «اليمن لعب جيدا أمام عمان، يجب علينا اللعب بنسق مرتفع، سنعمل على الضغط العالي، ومع امتلاك الكرة سأعمل على التركيز على عامل السرعة». وأكد: «نرغب في الفوز، ولا نملك أية أفضلية على أحد، المباريات مهمة وصعبة، الفوز على اليمن سيعطينا دفعة للأمام بشكل جيد». وأضاف كاساس: «لم أقل إن البطولة غير مهمة، هي رغبة لكنها ليست هدفا يجب تحقيقه، دائما نريد الفوز هذا شيء أكيد. سنغير في التشكيلة، لقد لعبوا بشكل متتال، المباراة الماضية كانت صعبة، سيكون هناك تغييرات في التشكيلة». وعن أداء أسو رستم، لاعب الفريق، قال كاساس: «سعيد برستم قدر سعادتي بجميع اللاعبين، كلهم يؤدون بشكل جيد، كلهم سيشاركون كما ذكرت لهم. رستم يستحق أن يكون أساسيا لكن لكل مباراة تشكيلها المناسب، وبالطبع لن أعلن التشكيل الآن، لكن من سيشاركون كلهم مهمون وسيصنعون الفارق».

وأكد كاساس: «أتحدث دائما مع اللاعبين عن الجانب الخططي، عرضنا فيديوهات فردية على كل لاعب منفردا لتصحيح الأخطاء، نحاول تصحيح الأخطاء مع كل مباراة، هناك اجتماعات فيديو مكثفة، وهم يتفهمون بشكل جيد ويتطورون». واختتم تصريحاته قائلا: «لا يهمني من أواجه، حلمنا الوصول إلى النهائي، ونرغب في تحقيق اللقب، مواجهة البحرين أو قطر ستكون جيدة لأنها منتخبات قوية، وأتمنى الفوز في النهائي، الآن نفكر في اليمن فلم نتأهل بعد، في رأسنا الآن اليمن فقط».

