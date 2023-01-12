سوكوب: نتطلع للفوز الأول

دوليه

يتطلع التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب اليمن إلى تحقيق الفوز الأول لفريقه في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج لكرة القدم عندما يواجه العراق صاحب الضيافة في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وقال سوكوب في المؤتمر الصحافي: «خسرنا مباراتين وأصبحنا خارج الحسابات، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لكننا سنحاول تقديم الأفضل غدا، نركز على اللقاء جيدا. لدينا الدافع لتحقيق أول فوز في تاريخنا بكأس الخليج». وأضاف: «خرجنا بنقاط إيجابية من المباراتين السابقتين. علينا التركيز على الأداء ومحاولة التسجيل، الأداء دون نتيجة لا طائل منه». وأردف: «لعبنا تحت المطر في أجواء صعبة لم نعتدها أمام عمان ونحن جاهزون للقاء القادم دون إصابات وأفكر في إشراك لاعبين جدد». وتابع: «نتحسن من مباراة إلى أخرى. مرت ثماني سنوات دون مسابقة للدوري، لم نلعب مباريات دولية منذ فترة، أحترم إمكانيات العراق، لديه جمهور عريض، التعادل أو الفوز يؤهلهم للدور الثاني، المباراة فيها طرفان وأتمنى أن يقدم اللاعبون أداء مثل مباراة عمان».

