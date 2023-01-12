يونس: العراق قادر على تنظيم «آسيا 2027»

دوليه

أكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود أن العراق قادر على تنظيم كبرى البطولات ومنها كأس آسيا 2027. وأشار يونس محمود إلى أن هذه الثقة بنيت على ما تحقق في بطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة في الوقت الراهن، مبينا أن «الهدف المقبل هو تنظيم بطولة كأس العرب».

وقال محمود في تصريحاته لقنوات الكأس القطرية: «نمتلك ملاعب كثيرة في مختلف مدن العراق، ولدينا في بغداد 3 ستادات وأيضا في كربلاء والنجف وميسان والكوت والبصرة والميناء، إضافة إلى ملاعب كردستان في دهوك وزاخو وأربيل والسليمانية». وزاد: «في حال استضفنا كأس العرب في العراق ستكون بمثابة بروفة لتنظيم بطولة آسيا بعد المقبلة (2027)».

وأضاف: «سنعمل بشكل مكثف مع فيفا لرفع الحظر الكلي عن ملاعب العاصمة بغداد، والعودة لاستضافة المباريات الدولية والبطولات الرسمية». وأردف: «أسعدنا حضور رئيس فيفا جياني إنفانتينو إلى البصرة، ومشاركته عن قرب في احتفالية افتتاح بطولة خليجي 25، وكانت له ردود إيجابية بعد مشاهدته ما حصل من تنظيم رائع وحفل مبهر وجماهير غفيرة، وكتب تغريدات أشاد بها بجهود الاتحاد العراقي».

