الأولمبياد الخاص يجري الكشف الصحي على الرياضيين

دوليه

نظم الاولمبياد الخاص الكويتي برنامج الكشف الصحي على الرياضيين من ذوي الاعاقة الذهنية بصالة مجمع البوليفارد واشتمل البرنامج على اجراء الفحص على 150 لاعباً ولاعبة يمثلون المدارس والمؤسسات والجمعيات المعنية ولاعبي نادي الطموح الرياضي في البرامج الصحية التالية: صحة الفم والاسنان وصحة العيون والسمع والصحة النفسية بمشاركة نخبة من الاستشاريين والمتخصصين بالمراكز الطبية المختلفة.

واقيم حفل افتتاح البرنامج بحضور الشيخة شيخة العبد الله الصباح وعبد الفتاح معرفي رئيس مجلس ادارة الشركة التجارية العقارية والمدير التنفيذي م.عبد المطلب معرفي وعدوان العدواني رئيس مجلس ادارة شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع والشيخة سهيلة الصباح ورئيس واعضاء مجلسي ادارة الاولمبياد الخاص الكويتي ونادي الطموح الرياضي ومسؤولي البرامج الصحية د.نادية ابل و د. يوسف العوضي ود. عبد الوهاب محمد ود. رويدا عرنوس

وصرحت هناء الزواوي رئيس مجلس ادارة الاولمبياد الخاص الكويتي ان تنفيذ هذا البرنامج يأتي في اطار ترجمة البرنامج الصحي للاولمبياد الخاص الذي يتضمن 8 برامج صحية تعنى بكل تفاصيل الصحة البدنية والنفسية والذهنية للاعبين، من جانبها اكدت المدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي ان البرنامج استهدف الوقوف على الكفاءة الصحية والبدنية للاعبين لمنحهم نمط الحياة الصحي الذي يؤهلهم لممارسة رياضتهم بكفاءة عالية، وتقديم افضل ما لديهم في الاستحقاقات الرياضية محلياً وخارجياً.

