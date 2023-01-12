الأهلي لتعزيز الصدارة أمام المصري

دوليه

يبحث الأهلي عن تعزيز صدارته ومواصلة انتصاراته حين يستضيف المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب اليوم الخميس ضمن الجولة 13 للدوري المصري الممتاز. الأهلي صاحب الصدارة برصيد 30 نقطة بقيادة مدربه مارسيل كولر حقق الفوز في آخر جولتين على حساب بيراميدز بنتيجة 3-0 ثم إنبي بنتيجة 2-0 ويتطلع لتحقيق فوز جديد يعزز به صدارته قبل لقاء القمة ضد الزمالك في الجولة التالية. واستعاد الأهلي جهود طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من الإصابة بينما عاد بيرسي تاو للتدريبات بشكل تدريجي وربما لا يلحق بمواجهة المصري لتجهيزه لمواجهة القمة ضد الزمالك. ويعول الفريق الأحمر على تألق ثنائي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانغ مع عودة أفشة للتهديف في الجولة الماضية. ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وحسين الشحات ومحمد شريف ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 17 نقطة بقيادة مديره الفني حسام حسن الباحث عن مواصلة الانتصارات بعدما حقق الفوز في آخر جولتين أمام الداخلية ثم الاتحاد. ويراهن المصري على تألق الجزائري عبد الرحيم دغموم والتونسي إلياس الجلاصي مع قدرات الهداف مروان حمدي الذي هز الشباك في آخر مباراتين. ويلعب اليوم أيضا ضمن ذات الجولة غزل المحلة السابع برصيد 18 نقطة مع الخامس بعشر نقاط.