شكراً لهيئة النزاهة... رياضياً

محلية

قبل يومين تلقيت مكالمة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) يطلبون فيها مني الحضور لمقرهم بمنطقة الشامية للوقوف على مقالة كتبتها في السنة الماضية بخصوص إدارة نظام الاحتراف الجزئي ماليا حيث إنني أشرت في المقالة عن تخميني للكثير من الاجراءات الخطأ التي تتم في الاندية أو الاتحادات او من المراقبين الماليين بهيئة الرياضة وطريقة ادارة هذا النظام «الفاشل»، في رأيي الشخصي انها ما هي الا مكافأة يتلقاها اللاعب نظير التدريب والاعداد والمشاركة في المنافسات الرياضية، ومن اكثر الادلة على انها نظام مكافآت هو ان جميع اللاعبين تقريبا يحصلون على المبلغ نفسه.

فهل يعقل ان نصرف للاعب بدر المطوع نفس الراتب «المكافأة» للاعب احتياط بالدوري الممتاز او الدرجة الاولى. فقد كان النقاش بيني وبين احد القانونيين في ادارة كشف الفساد واستغلال الاموال، حيث تم الاستفسار عن المعلومات التي جاءت في المقالة ومدى دقة البيانات التي تطرقت لها..... إلخ. الا انني أوضحت لهم بأنه من خبرتي العلمية والرياضية في المجال الرياضي وانني من المهتمين بما يحدث من سوء ادارة في نظام الاحتراف الجزئي (المسمى الخطأ الذي لا يوجد الا في الكويت).

وقد انتهى النقاش بأن ما ذكرته ليس بالجديد عليهم ولديهم ادلة واثباتات وانهم ما زالوا يحققون في هذا الامر، حيث تم اتخاذ الكثير من القرارات القضائية بالتعامل مع اي شبهة فساد في الحصول او استرداد الأموال غير المستحقة، وهم يتابعون كل المنشورات ومراكز التواصل الالكتروني في الكشف عن عيوب صرف الاموال غير المستحقة في المجال الرياضي.

أخيراً اشكر الله على ان هناك من يهتم بقراءة ما اكتبه من اخفاقات وسوء الادارة والتي من شأنها أن تفشل اي تنظيم رياضي يدار بهذه الطريقة... فهيئة الفساد مهتمة في هذا الامر مع حرصها على الاحتفاظ بسرية المعلومات والاجراءات التي تتخذها حيال اي شبهة فساد مالي... شكراً مرة اخرى لمن يتابع مقالاتي... ويأخذ Action.. والله من وراء القصد.

