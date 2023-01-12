عودة الفرح المفقود

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أعاد الأزرق شيئا من الفرح المفقود لدى جماهيره بفوزه على الإمارات بهدف دون رد أول من أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 25» التي تستضيفها البصرة حتى 19 يناير الحالي، وأنعش المنتخب أمله في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ «خليجي 21». واحتفلت اللاعبون بانتصار كانوا يحتاجونه بشدة في هذا التوقيت وأمام منتخب لم يتغلبوا عليه في البطولة الخليجية منذ أكثر من 20 عاماً. ولا شك أن هذا الانتصار يعطي اللاعبين والجهاز الفني دافعاً معنوياً كبيراً قبل المواجهة المنتظرة أمام البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة غداً الجمعة والتي تشهد كذلك مباراة قطر مع الإمارات.

ويتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي المنتخب القطري ثانياً برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأزرق صاحب المركز الثالث، في حين تتذيل الإمارات جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط. ورغم ذلك فإن المنتخبات جميعها تمتلك فرصة التأهل إلى الدور نصف، فلا البحرين ضمنت التأهل ولا الإمارات فقدت الأمل بعد.

الأزرق يحتاج للفوز على البحرين بفارق هدفين لضمان التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الثانية، أما فوزه بفارق هدف فقد لا يكون كافياً في حال فازت قطر على الإمارات، لأن تساوى الكويت والبحرين وقطر برصيد 6 نقاط لكل منهم يعطي الأفضلية لقطر أولاً ثم البحرين، أما الفوز بفارق هدفين مع فوز قطر فيعني تأهل الأزرق مع العنابي، وخروج البحرين التي تحتاج للتعادل لضمان التأهل.

كما قد يتأهل الأزرق بتعادله مع البحرين، بشرط خسارة قطر أمام الإمارات التي تتأهل في حالة واحدة فقط، أن تفوز على قطر بفارق هدفين أو أكثر مع خسارة الكويت أمام البحرين.

