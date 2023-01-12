الهاجري: فوز مستحق

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أكد مدافع الأزرق فهد الهاجري أن المنتخب استحق الفوز على الإمارات، قياساً على مجريات اللقاء، وأفضليته على مدار شوطي اللقاء. وقال الهاجري في تصريح تلفزيوني بعد المباراة إن الفوز الذي تحقق جاء في توقيت مهم، عطفا على التغييرات التي شهدتها توليفة الأزرق في البطولة، في إشارة إلى الطابع الشبابي الذي غلب على اختيارات الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو. وأضاف أن تأخر الفوز زاد من فرحة لاعبي الأزرق، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الجماهيري الكبير خلال المباراة. وكان الجمهور الكويتي قد زحف إلى البصرة، بشكل مكثف لدعم الأزرق، وشكل عامل دعم كبير، على مدار شوطي اللقاء.

