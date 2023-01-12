الإعلام الإماراتي يواصل انتقاداته الواسعة للأبيض

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واصلت الصحافة الإماراتية انتقادها لمنتخب بلادها بعد الخسارة أمام الأزرق 0-1 أول من أمس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، والاقتراب توديع البطولة وتحدثت صحيفة «الخليج»، والتي تصدر في إمارة الشارقة، عن الخسارة تحت عنوان «صدمة كويتية للأبيض»، وعن وجود حسابات معقدة لتأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور نصف النهائي.

وتناولت صحيفة «الاتحاد» الصادرة من أبوظبي، الخسارة نفسها تحت عنوان «بهدف قاتل أمام الأزرق.. الأبيض خسارة جديدة في خليجي 25». فيما جاء عنوان صحيفة «البيان» الصادرة في دبي: «الأبيض على أبواب الخروج من خليجي 25».

وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» الصادرة في دبي الأشد نقدا لأداء وخسارة المنتخب الإماراتي، وذلك تحت عناوين «أداء المنتخب مخيب.. القصة مستمرة»، و»المنتخب ظهر بشخصيتين خلال المباراة.. في الأول حذر وفي الثاني تسرع».

وفي ستوديوهات التحليل للقنوات الرياضية الإماراتية، قال حميد يوسف، لقناة «الشارقة الرياضية»: «تفوق المنتخب الكويتي في الكرات الهوائية والالتحامات وفرض سيطرته على المباراة».

وقال بخيت سعد «على أي أساس بنى أروابارينا، مدرب الإمارات، فكرة أن المنتخب قادر على المنافسة».

وقال علي حميد «الخلل في المنظومة ككل، وتركيزنا ينصب على تطوير أمور أخرى وننسى المنتخب».

وفي قنوات «دبي الرياضية»، قال مذيعها الرياضي، عدنان حمد، في مقدمة برنامجه «تعددت أسماء المدربين واللاعبين والفشل واحد، كفى عبثا بكرة الإمارات».

وأضاف: «رسالة إلى اللاعبين، ألا تشعرون بالخجل من عطائكم وأنتم تحملون قميصا يزينه علم الإمارات، وإلى اتحاد الكرة، ماذا قدمتم؟» وأردف «خسرنا من الكويت التي تتذيل تصنيف الفيفا، والتي يتقاضى أكبر لاعب فيها راتبا لا يصل إلى 20 ألف درهم فقط».

