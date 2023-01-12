سوزا: أظهرنا رغبة قوية بالفوز

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أعرب البرتغالي هيليوا سوزا مدرب منتخب البحرين عن سعادته بالفوز والأداء الذي قدمه فريقه أمام قطر في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 2-1 وتصدره ترتيب المجموعة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة رائعة أظهر خلالها الفريق روحا ورغبة قوية بالفوز، واللاعبون قدموا عطاء كبيرا، وكانت المباراة متكافئة من حيث تبادل الاستحواذ في الشوط الأول وفقد الفريق تركيزه في الركلة الركنية التي جاء منها الهدف القطري». وتابع: «بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين وحفزناهم وطلبت منهم الإيمان بقدراتهم وبالفعل قدمنا مباراة جيدة وحافظ الفريق على تماسكه وفرض تفوقه خلال الشوط الثاني وخلق عدة فرص حتى استطاع قلب النتيجة لصالحه».

