بينيرو: الأخطاء كلفتنا المباراة

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أبدى البرتغالي برونو بينيرو مدرب المنتخب القطري أسفه للخسارة التي مني بها المنتخب أمام نظيره البحريني. وأكد بينيرو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن بعض الأخطاء الفردية تسببت في خسارة المباراة، «خاصة أن منتخبنا كان متقدما في النتيجة بهدف نظيف حتى الدقيقة 72، قبل أن يعود المنافس في النتيجة ويحقق التعادل ثم الفوز». وقال: «المباراة كانت ممتعة من الجانبين والجمهور استمتع بها والمنتخبان كانا قادرين على الفوز أو الخسارة». وأضاف «المنتخب القطري والمنتخب البحريني قدما أداء قويا خلال اللقاء وأظهرا رغبة كبيرة في الفوز، لكن المنتخب البحريني تفوق من الناحية البدنية واستطاع أن يحقق الانتصار ويظفر بنقاط المواجهة». وتابع «تراجعنا في الشوط الثاني لم يكن خيارا منا بل فرضته أحداث المباراة والنسق القوي للشوط الثاني، كما أن 5 لاعبين أساسيين يخوضون ثاني مباراة لهم مع المنتخب وهم يفتقدون للخبرة اللازمة، أنا فخور باللاعبين وأرى أنهم قدموا ما عليهم».

