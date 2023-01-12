أروابارينا: أتحمل مسؤولية الخسارة

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أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات تحمله مسؤولية الخسارة أمام الكويت بنتيجة 0-1 في واقتراب الفريق من توديع البطولة.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «في الشوط الثاني كنا أفضل، وخلقنا بعض الفرص، ولكننا لم نكن موفقين في التسجيل، وفي الدقائق الأخيرة سجل منتخب الكويت من كرة ثابتة». وأضاف: «أهنئ الكويت على الفوز، وليس هناك الكثير للحديث عنه في هذه المباراة والبطولة، بعدما عملنا 9 أشهر مع اللاعبين، وأفكارنا كجهاز فني، وصلت للاعبين بشكل جيد».

وتابع: «لم نكن أفضل في المباراتين أمام البحرين والكويت، والمدرب هو المسؤول الوحيد عن نتائج المنتخب، ولذا فأنا أتحمل المسؤولية كاملة عن الخسارة، والخروج من البطولة».

وواصل أيضا «مع إجراء تغييرات في التشكيلة أمام الكويت، استطعنا أن نصنع بعض الفرص، ولكننا لم نكن موفقين، والعصبية أثرت على قرارات اللاعبين في الوقت المناسب خلال المباراتين، وهو ما دفعني للمزيد من التغييرات أمام الكويت». وعن المواجهة الأخيرة أمام قطر يوم الجمعة المقبل، قال المدرب: «سأختار اللاعب الأكثر جاهزية، لأن من واجبي المشاركة بأفضل اللاعبين، وسنسعى لتحقيق الفوز». وعن تأثير غياب علي مبخوت، على أداء ونتيجة المنتخب، قال: «لن أتحدث عن مبخوت أو شاهين عبد الرحمن، وسبق وتحدثت عنهما كثيرا، ولا ارغب في الحديث عن لاعب غير موجود معنا، وسأتحدث فقط عن الـ 23 لاعبا الموجودين مع الفريق في العراق». وأردف «لدينا تشكيلة تضم مزيجا من اللاعبين الخبرة والشباب، وشخصية اللاعب وقدراته، هي ما تفرض مشاركة اللاعب».

