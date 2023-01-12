انتخابات في الجهراء والنصر واليرموك ووربة

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تجرى اليوم انتخابات الدورة الجديدة (2023/2027) في 4 أندية شاملة هي هي النصر والجهراء واليرموك ووربة وذلك بعد تزكية المجالس في أغلبية الأندية الشاملة، حيث لم يترشّح أحد في التضامن، الكويت، الساحل، الفحيحيل، الصليبخات، برقان، القرين، الشباب وخيطان، بينما انسحب المرشّحون المستقلون في ناديي العربي وكاظمة.

وفي الجهراء تتنافس قائمتا «الاتحاد» التي يترأسها خالد الجار الله، وتضم كل: ناصر الذايدي، خالد السربل، سالم الشمالي، طواري مدلول، عادل الدعاس، سرور العجمي، دعيج الظفيري، بندر الظفيري، طارق الجنيدي، ومبارك الحجرف، مع قائمة «الجميع» التي يرأسها يوسف كريم، وتضم كل من: عامر فرحان، عواد الشمري، خلف السهو، عبدالله العلاطي، سعد ملوح، هباس الشمري، نواف باجية، مبارك الخالدي، عزيز الذايدي، وعبدالحميد السعيدي. وفي النصر كذلك تتنافس قائمتان، الأولى «ابناء النادي» برئاسة خالد شريدة، وتضم: علاج العلاج، وعلي الدسم، ومطلق العدواني، وعبدالعزيز النامي، صبيح العدواني، ومشعل عطا الله، وعلي حسين، وهزاع المطيريوسلطان المطيري، وضاري دخيل. أما في اليرموك فيتنافس العضو المستقل علي البندر، مع قائمة «أبناء النادي» التي يترأسها أحمد الجاركي، وتضم كل من: حسين غريب، وفؤاد الفيلكاوي، وأحمد الأنصاري، وخالد جمعة، وإبراهيم الرومي، وجاسم الجاركي، وعثمان الفيلكاوي، وأنور بن عابدين، ومشعل الإبراهيم، وخالد الفيلكاوي.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة جاهزيتها التامة للإشراف على انتخابات الأندية الشاملة التي تجرى اليوم، والمتخصصة التي تجرى الأحد المقبل. وقال مدير شؤون الهيئات الرياضية في الهيئة فهد المطيري إن هيئة الرياضة وبكوادرها المدربة ستكون مهمتها دعم اللجان الانتخابية المشكلة من الجمعيات العمومية للاندية التي سيناط بها إدارة الانتخابات. وأضاف المطيري أن الهيئة ستقدم الدعم اللوجستي للأندية ومساعدتها في إقامة العملية الانتخابية بسهولة ويسر ودون عوائق مشيرا إلى أن الانتخابات ستجري في 4 أندية شاملة هي النصر والجهراء واليرموك ووربة فيما سيتضح الأمر بالنسبة للأندية المتخصصة اليوم الخميس عقب انتهاء فترة الانسحاب.

وأضاف أنه تمت تزكية باقي مجالس إدارات الأندية بعد إغلاق باب الترشح دون منافسة مشيرا إلى أن العملية الانتخابية ستبدأ الساعة 9 صباحا وتستمر 12 ساعة لتبدأ بعدها عملية الفرز وإعلان النتائج. وأكد أن الهيئة بدأت استعداداتها للاشراف على هذا الاستحقاق الانتخابي منذ أكثر من شهرين لضمان إنجاحه وظهوره بمنظر لائق مبينا أن هيئة الرياضة استعانت بممثلين من إدارة الفتوى والتشريع للمساهمة بالإشراف على الانتخابات.

