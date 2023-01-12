«سلة الكويت» تفوق على النصر

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حقق الكويت فوزاً مستحقاً على نظيره النصر السعودي 106-83 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري السوبر لأندية غرب آسيا في كرة السلة، والتي شهدت ايضاً تغلب المنامة البحريني على السد القطري 99-94 .

وبذلك يكون الكويت رفع رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة دون هزيمة، فيما ارتفع رصيد المنامة الى 5 والسد 4 والنصر 3 نقاط. وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية. ويضم زون الخليج مجموعتان حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين. وجاء فوز الابيض مستحقاً بكل جدارة إذ لم يجد أي صعوبه في تجاوز منافسه السعودي بعدما بدأ اللقاء بقوة فارضا سيطرته على مجريات الأمور بفضل تركيز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي لينهي الربع الاول لمصلحته 30-19. وحاول النصر تقليص الفارق في الربع الثاني غير ان تألق لاعبي الكويت وعلى رأسهم المحترف الاميركي لالان وحمد عدنان ومصطفى الرفاعي الذي استعرض في التسجيل على الطريقة الاميركية «الدانك» حال دون ذلك لينتهي الربع الثاني بتقدم الكويت بفارق 14 نقطة 51-37. وتبادل الفريقين التسجيل في الربع الثالث مع استمرار افضلية الابيض في التسجيل من أسفل السلة ومن خارج القوس الامر الذي منحه التفوق مع نهاية هذا الربع 74-62.

وترجم الكويت افضليته في الربع الأخير وسط تسليم من قبل الفريق الضيف ليحقق الأبيض انتصارا صريحا بفارق كبير تجاوز 20 نقطة 106-83.

