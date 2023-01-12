رماية بيان تنظم «دولية الكويت» غداً

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تنطلق بطولة الكويت الدولية للرماية، والتي ينظمها نادي بيان على ميادين نادي الصيد والفروسية في صبحان يومي الجمعة والسبت، وذلك بمشاركة 60 رامياً استعدوا جيدا للبطولة على أمل المنافسة وتحقيق الميداليات الملونة. وقال أمين سر نادي بيان للرماية فهد الصهيبي: إن بطولة الكويت الدولية، هي ثالث بطولات النادي لهذا الموسم، وأن جميع اللجان العاملة جاهزة لبدء المنافسات. وأضاف: «حرص مجلس ادارة نادي بيان للرماية برئاسة الشيخ صباح علي الجابر الصباح» على الاستعداد الجيد لهذه البطولة لما لها من اهمية كبيرة خاصة وانها تضم 60 راميا وهو عدد كبير من الرماة الذين يتنافسون على الألقاب».