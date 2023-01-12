الاخيرة

عمل رجال الجمارك بشكل عام هو من أخطر الأعمال، فهم الحصن الحصين لحماية البلد من السموم والمخدرات، لذا فنحن داعمون لعمل المخلصين من رجال الجمارك المهنيين والمحترفين وضد المقصرين منهم، قبل أسبوعين توجهت والعائلة لزيارة الخفجي، وعند شباك الجمارك أدخل الموظف بالشباك معلومات سيارتي ومالكها، ولم يكن هناك غيري وأعطى زوجتي الورقة التي يجب أن نسلمها لرجل الجمارك السعودي الذي يفترض أن يدخل معلومات السيارة ومالكها بناء على تلك الورقة، حيث لا يفترض به أن يخرج من الشباك ليدقق على معلومات السيارة، خاصة أن احتمال أن يخطئ موظف الجمارك بمعلومات سيارتي ومالكها تقارب لربما الصفر من مليون.

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وصلنا لنقطة الجمارك السعودية وقبل أن أعطيه ورقة الجمارك الكويتية بعد أن استلمتها من زوجتي لاحظت أن معلومات السيارة والمالك تخص شخصاً وسيارة أخرى، أخبرت رجل الجمارك السعودي بالخطأ غير المبرر إطلاقاً الذي تم من الجمارك الكويتية وتم تصحيح الخطأ بتعاون الجمارك السعودية بدلاً من العودة إلى الكويت...

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خطورة ما تم أن موظف الجمارك السعودي لو أدخل معلومات الورقة وتوجهت أنا وغيري للإمارات أو قطر أو الأردن... إلخ، فسيكتشف عند نقطة الخروج السعودية أن سيارتي لا يوجد ما يدل على دخولها للمملكة ولنا أن نتصور الأذى اللاحق الذي أقله العودة من تلك النقطة البعيدة إلى الخفجي دون معرفة كيف ستحل فيها في غياب تسجيل معلومات الدخول.

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ولا يوجد احتمال حسن نية بالموضوع والخطأ متعدد الرؤوس، فواضح أن الورقة التي استلمتها كانت موجودة عند موظف الجمارك بشكل مسبق، كذلك فالورقة الخاصة بي وبسيارتي بقيت عنده ولو أعطاها لسيارة أخرى بقصد أو بدونه فستدخل تلك السيارة للسعودية على أنها سيارتي وليست تلك السيارة التي قد تكون مطلوبة أو مشبوهة أو ممنوعة، المطلوب وضع كاميرات على المنافذ للتأكد من أن اخطاء كهذه لا تحدث وألا يفترض حسن النية عند حدوثها.

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آخر محطة:

1 - إشكال آخر مع جمارك المنفذ البري في النويصيب عند العودة، فقد سلمت شباك الجمارك الورقة الجمركية التي استلمتها من السعودية واستلمها ولم يعدها لي وعندما ذهبت للتفتيش الجمركي طالب بها موظف فاضطررت للعودة للشباك لأجد الورقة «مخبأة» عنده...

2 - يخبرني صديق بحريني أنه اشترى من الكويت بعض الحلويات التي تشتهر بها الكويت بكميات صغيرة للاستخدام الشخصي ولإهداء البعض، وعند الخروج من الكويت بطريق البر صودرت منه بحجة أن القوانين تمنع تصدير المواد الغذائية تعزيزاً للأمن الغذائي...

هل مثل تلك التصرفات تحبب الناس بالكويت وتشجعهم على العودة والزيارة أو الاستثمار والسياحة؟ ودول الخليج الأخرى ودول العالم معها تشجع الآخرين على السياحة والاستثمار فيها... بحق ماذا يراد للكويت ومستقبلها من مثل تلك التصرفات التي لم اشهد ولم يشهد مثلي غيرها في الدول الأخرى خاصة مع سقوط دول الستار الحديدي الشيوعية؟!

