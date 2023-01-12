متحف البصرة.. 4 حضارات عريقة تحت سقف واحد

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يحتوي متحف البصرة الحضاري على 2500 قطعة اثرية تتنوع بين مسكوكات وفخاريات وتماثيل صغيرة وكبيرة يعود بعضها إلى 300 عام قبل الميلاد، ويتكون المتحف الذي افتتح عام 2016 من أربع قاعات عرض رئيسة هي: القاعة السومرية وقاعة البصرة والقاعة البابلية والقاعة الاشورية. وفي إطار ترحيب المدينة العراقية بزوارها من جماهير مشجعي المنتخبات الخليجية المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين، أعلن متحف البصرة الحضاري عن مبادرة استثنائية مشيرا في بيان، أنه سيتم تمديد ساعات استقبال المتحف طيلة أيام البطولة، وتنظيم فعاليات ثقافية وموسيقية متنوعة.