السعدون: أول مذنَّب يمكن رؤيته بالعين المجردة يقترب من الأرض

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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون: إن مذنب «C/2022 E3 ZTF» سيقترب من كوكب الأرض ومن المتوقع رؤيته في الأول من شهر فبراير المقبل. وأضاف السعدون لـ«كونا» أمس أنه ستتم رؤية هذا المذنب بالعين المجردة بعد آخر زيارة له للشمس في العصر الجليدي قبل 50 ألف سنة. وأوضح أن قدر لمعان المذنب من المتوقع أن يكون أقل من 6 ويعد أول مذنب يمكن رؤيته بالعين المجردة منذ عقدين. وذكر السعدون أن المذنب طويل الفترة يسير في مدار أهليجي ويقترب من الشمس كل 50 ألف سنة، مبينا أنه تم اكتشاف هذا المذنب بواسطة مرصد «زويكي» في كاليفورنيا في الثاني من مارس الماضي. وأشار إلى أن المذنب سيصل إلى نقطة الحضيض وهي أقرب نقطة للشمس اليوم 12 يناير الحالي وعلى مسافة 166 مليون كيلومتر وفي الأول من فبراير المقبل ستكون أقرب نقطة له إلى الأرض على مسافة 42 مليون كيلومتر.