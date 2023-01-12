«الصحة»: رصدنا «XBB.1.5».. والوضع الوبائي مستقر

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة والفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس كورونا، ان الفحوصات الجينية أظهرت رصد متحور (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من فيروس كورونا في البلاد.

واكدت الوزارة أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقراراً مجددة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقاً للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي، مؤكدين على أن ظهور مثل تلك التحورات يُعد أمراً متوقعاً ولا يدعو إلى القلق.

ونصحت الوزارة بأهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.

من جهة أخرى، في إطار دور المركز الوطني للوائح الصحية الدولية في رفع قدرات الاستعداد والتأهب وتفعيل أنشطة الاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية في دولة الكويت، قام رئيس المركز الوطني ومقرر اللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية IHR، د.سندس القبندي، بعقد اجتماع على المستوى الوطني حضره أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة من داخل الوزارة ومن خارجها وذلك لمناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في جمهورية الصين الشعبية، حيث ترأس الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة نائب رئيس اللجنة، الدكتورة بثينة المضف.

وتضمنت بنود الاجتماع عرض الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 والمستجدات الوبائية في جمهورية الصين الشعبية وعرضا للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 بالكويت ومناقشته والتوصل إلى توصيات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بالسفر الدولي المبنية على تقييم الوضع الوبائي الحالي وباستخدام النهج القائم على تحليل المخاطر، واتخاذ الخطوات العملية والترتيبات التشغيلية لتسهيل نجاح تطبيق هذه التدابير تعزيزا لإطار الجاهزية والاستعداد، إضافة إلى التوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية الشخصية والمجتمعية، وذلك حفاظاً على الامن الصحي في البلاد.

