طلبة الثانوية: اختبار الفلسفة سهل.. والأحياء صعب والأسئلة غير مباشرة

وطن النهار

اشتكى مجموعة من طلبة الصف الثاني عشر القسم العلمي، صعوبة امتحان مادة الاحياء والاسئلة غير المباشرة، في حين اعرب طلبة القسم الأدبي عن ارتياحهم من اداء اختبار مادة الفلسفة حيث كانت الاسئلة متوسطة السهولة، بينما اختبر طلاب الصف الثاني عشر للتعليم الديني بمادة الاجتماعيات في اجواء مشددة في الرقابة. وأكدت اوساط تربوية، ان عدداً كبيراً من طلبة الصف الثاني عشر اشتكى لاولياء الامور من صعوبة اختبار مادة الاحياء، مبينين أن الاسئلة كانت صعبة ولم تكن مباشرة، في الوقت الذي اكد فيه طلبة القسم الادبي ان امتحان الفلسفة كان سهلا جدا. وأضافت أن هناك عدد من الطلبة لجأوا إلى الغش من خلال تسريب نسخة من اسئلة الاختبار عن طريق الهواتف النقالة بالتنسيق مع زملاء لهم خارج اللجان للعمل على حلها وعودة ارسالها مع الاجوبة، موضحة أن هذه المجموعة من الطلبة لجأت إلى هذه الوسيلة بعد ان ضاقت بهم سبل الغش عبر القروبات.

