«النقل العام» تسيِّر 20 خطاً جديداً لخدمة المناطق السكنية

وطن النهار

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قدمت شركة النقل العام عرضاً مرئياً في المجلس البلدي، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة المهندس منصور السعد عن تغيير نظام شبكة النقل العام بصورة شاملة عبر استراتيجية جديدة، مشيراً إلى زيادة توسعة شبكة النقل وربط لكل مناطق الكويت، وخلال الخمس سنوات القادمة ستكون هناك منظومة مختلفة.

وكشف عن وجود تطبيق خاص لشبكة النقل قريباً، وعرض أدق التفاصيل عن النقل من الخطوط و جدول الحافلات بشكل حي ومباشر فضلاً عن آلية حجز التذاكر وغيرها، موضحاً أن الخطوط الحالية ليست عملية وتأخذ وقتاً طويلاً، مضيفاً أن خطوط باصات النقل العام الحالية 25 خط فقط، بينما سيضاف 20 خطاً جديداً ونظاماً جديداً يسمى بـ«Feeder system» سيخدم المناطق السكنية.

وفيما يتعلق بإمكانية وضع المترو ضمن الإستراتيجية المستقبلية، ذكر السعد أن الشركة تعمل في مجال النقل من عام 1962 إلا أنه لم تسند إليها مشروع المترو أو القطار ولم يوضع ضمن اختصاصها، مؤكداً على قدرة الشركة إدارة مثل هذه المشاريع في حال تم تكليفها بمتابعة تنفيذها.

وعن الفئات المستهدفة، بيّن السعد أن الشركة تملك إدارة بحوث تملك مركز إحصاءات لكل الفئات التي تستخدم النقل في الكويت مفصلة لكل منطقة على حدة، موضحاً أن المواطن لديه بديل مريح عن استخدام النقل لكن مستقبلاً ممكن يجد النقل العام أكثر سرعة في حال تطور بالشكل الذي يشجعه على استخدامه. وأشار خلال العرص المرئي، إلى أبرز المشاريع التي تتضمنها منها مشروع مدينة الشاحنات، وخطوط الـBRT لحافلات النقل العام، والنظام الذكي للنقل الجماعي، إضافة الى تدشين خطوط خاصة للحافلات الكهربائية. بدوره أكد عضو المجلس البلدي حسن كمال على أهمية النقل العام بالكويت من خلال ايجاد محطات وشبكة نقل عام بأنواعها (البحري-البري)، مشيرا الى ان العرض المرئي الذي قام به المسؤولون بشركة النقل العام يوضح استراتيجية وخطط الشركة الطموحة لتطوير النقل العام بالكويت، لافتا الى ان الاداء في السابق لم يكن بمستوى الطموح.

