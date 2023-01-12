معرض لطوابع تتويج الملكة إليزابيث الثانية

وطن النهار

أقامت الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات في مكتب البريد بالجابرية محاضرة ومعرض «طوابع تتويج الملكة اليزابيث الثانية 1953»، للباحث في العلاقات الكويتية - البريطانية وأمين سر الجمعية عيسى دشتي. حضرت المحاضرة الشيخة هالة بدر المحمد الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د. عادل العبد الرزاق، وأعضاء الجمعية، وجمع من المهتمين.

في البداية قال دشتي: إن المحاضرة والمعرض تأتي ضمن أنشطة الجمعية في دعم أعضائها لعرض ما لديهم من مجموعات خاصة من طوابع وذلك لزيادة الثقافة حول هذه الهواية، ومن ثم تحدث عن مناسبة تتويج الملكة اليزابيث الثانية التي جاءت في عام 1953، وحفلها الذي كلف 4 ملايين دولار تقريبا، واستغرق الإعداد لهذا الحفل الضخم 16 شهرا. وأوضح دشتي أن أحد المتطلبات الأساسية لحفل التتويج كانت الطوابع وحينها تم إرسال دعوات إلى الفنانين في أوائل شهر مارس من أجل تسلم رسوم أو صور أو تصاميم لوجه الملكة لاستخدامها في تصميم طابع التتويج، لافتا أنه تم إعطاء الفنانين والمصممين الحرية الكاملة من قبل جمعية الطوابع الملكية.

