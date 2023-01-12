مجلس الوزراء: تدارسنا الخيارات المتاحة

وطن النهار

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية أمس لعدم حضور الحكومة.

وقال في كلمة له خلال رفعه للجلسة إنه «على الرغم من وجود النصاب الكامل إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أبلغني بعدم حضور الحكومة»، مضيفا أن الجلسة القادمة ستعقد بتاريخ 24 و25 يناير الحالي.

وفي هذا الشأن نصت المادة (116) من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها». وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا صباح أمس الأربعاء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان قائلاً: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي على مجريات جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/1/10 وما تضمنه جدول أعمال الجلسة من تقارير اللجان البرلمانية المختصة التي لم يتح للحكومة خلال اجتماعات تلك اللجان استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي حيالها وهو ما دعا الحكومة إلى أن تطلب من مجلس الأمة عبر بيان تلته أثناء الجلسة لإعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية ذات العلاقة للوصول إلى حلول تحقق الأهداف التى حرصت الحكومة على تضمينها في المشاريع الواردة ببرنامج عملها المقدم إلى مجلس الأمة إلا أن الحكومة لم تمكن من ذلك مما اضطرت معه إلى مغادرة الجلسة والاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة اليوم وعُقد اجتماعا استثنائي لمجلس الوزراء لتدارس الخيارات المتاحة.

