«جنوب ميناء عبدالله الصناعية»

وطن النهار

نفذ فرع بلدية محافظة الاحمدي صباح أمس الاربعاء الاخلاء الاداري لقطعة ارض بمنطقة جنوب ميناء عبد الله الصناعية – خط ثان –.

وشملت عملية تنفيذ الاخلاء الإداري وفق الإجراءات القانونية المتبعة، علما بأن مساحة قطعة الارض تقارب مليوني متر مربع كانت مخصصة كاستراحة وتقع خارج خط التنظيم الا ان مستغل قطعة الارض قد قام باستغلالها فى غير الغرض المخصص، استنادا على القرار الصادر من وزارة المالية باخلاء الارض اداريا.

وقد نفذت البلدية عملية الازالة إثر صدور أحكام قضائية اشتملت على ازالة التعديات الموجودة بالارض، حيث قام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الاحمدي بإخلاء الموقع اداريا واعمال إزالة التعديات القائمة عليها من قبل فريق قسم ازالة المخالفات وفريق الطوارىء والتدخل السريع بالتعاون مع قوة امنية وادارة النظافة واشغالات الطرق وادارة السلامة وادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالتنسيق المشترك وفق تكليف نائب المدير العام لشؤون محافظتى حولى والاحمدى بتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ الاخلاء والازالة والتعليمات الصادرة من السيد مدير عام البلدية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار الاخلاء الادارى والازالة واعداد تقرير مفصل وذلك لاحاطة ديوان المحاسبة بالاجراءات المتخذة من قبل بلدية الكويت وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية.

