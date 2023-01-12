بلدية حولي حررت 9 مخالفات في السالمية والشعب

وطن النهار

قال رئيس فريق طوارئ فرع بلدية حولي ابراهيم السبعان: إن الفريق نفذ بالاشتراك مع اللجنه المشتركه جولة ميدانية على العقارات المستغلة في غير الغرض المرخصة له.

وأوضح السبعان أن الجولة أسفرت عن تحرير 9 مخالفات في منطقتي السالمية والشعب البحري تنوعت ما بين فتح محل قبل الحصول على ترخيص لأحد الفنادق حيث زاول نشاطاً تجارياً قبل الحصول على ترخيص، كما تمت مخالفة محل مساج يقوم بتشغيل المحل على نحو يهدد صحة وسلامة الجمهور ومزاولة نشاط تجاري بترخيص منته، إقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

ودعا أصحاب المحال التجارية الالتزام بالقوانين و الانظمة المعمول بها في البلدية تجنبًا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الإغلاق الاداري.

