البنك الدولي: ناتج الكويت الأسرع منذ عقد

مال وأعمال

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا حادا في النمو واسع النطاق خلال العام الحالي والعام المقبل محذرا من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.

وحسب احدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية فان معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشير توقعات البنك الى ان الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 1?7 في المئة خلال العام الحالي و2?7 في المئة خلال السنة المقبلة.

ومن المتوقع ان يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق مع تعديل التوقعات لتنخفض الى نحو 95 في المئة من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 في المئة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأضاف البنك الدولي بأنه بالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الهشة فان اي تطور سلبي جديد مثل التضخم الأعلى من المتوقع او الارتفاع المفاجئ في اسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم او عودة تفشي فيروس كورونا او تصاعد التوترات الجيوسياسية يمكن ان يدفع الاقتصاد العالمي الى الركود.

وتابع ان من المتوقع ان تشهد البلدان المستوردة الصافية للنفط في المنطقة ثباتا في معدل النمو خلال عامي (2023 - 2024) بما يزيد قليلا عن 4 في المئة سنويا.

وكشف ان العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة حققت زيادة كبيرة في انتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي.

ففي عام 2022 شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمان.

و قال البنك الدولي: ان دول مجلس التعاون الخليجي بفضل ثبات اسعار الصرف ودعم الوقود تمكنت من الابقاء على تضخم اسعار المستهلكين في مستوى ادنى بكثير من المتوسط العالمي.

وفي منطقة اوروبا وآسيا الوسطى توقع البنك الدولي ان يسجل اقتصاد المنطقة انكماشا بنسبة 0?1 في المئة هذا العام قبل ان ينمو بنسبة 2?8 في المئة السنة المقبلة.

