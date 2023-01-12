الجنيه المصري هبط لمستويات تاريخية مقابل الدولار

مال وأعمال

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة ليسجل اعلى مستوى على الاطلاق. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه السوق السوداء خسائر عنيفة مع هدوء الطلب من قبل المستوردين وشركات الاستيراد بعد تحرك الحكومة والبنك المركزي بشكل مكثف لتوفير الدولار للمستوردين عبر السوق الرسمي. وأظهرت البيانات تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار ليقترب من مستوى 32 جنيها في تعاملات متقلبة امس قبل ان يعاود الى 29.6.

وضمن مساعي البنك المركزي قرر مؤخرا رفع اسعار الفائدة 300 نقطة اساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%.

وعلى صعيد سعر صرف الدولار فقد سجل في بنكي المصرف المتحد والتعمير والاسكان، مستوى 30.8 جنيها للشراء، مقابل 30.9 جنيها للبيع. وفي مصرف ابوظبي الاسلامي، وصل سعر صرف الدولار مستوى 30.46 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 30.5 جنيها للبيع.

وتجاوز سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري 30.4 جنيها وفي بنك مصر، وصل مستوى 30.45 جنيها.

ومنذ مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء ازمة شح الدولار. وفي سبيل تضييق الفجوة بين اسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، اعلن عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي. وكانت بنوك عالمية رجحت مزيد من التراجع للعملة المصرية، اذ توقعت دراسة لبنك «HSBC» ان يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.

وأوضحت الدراسة ان استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع الى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبياً في هذه الفترة.

خسائر التعويم

? التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيها دولار الى مستويات 15.77 جنيها للدولار بتراجع 78 في المئة.

? التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيها للدولا الى مستويات 19.7 جنيها للدولار بتراجع 25 في المئة.

? التعويم الثالث.. اكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيها للدولار الى مستويات 24.7 جنيها للدولار بتراجع 25.4 في المئة

? التعويم الرابع.. يناير 2023 انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيها للدولار الى مستويات 30 جنيها للدولار بتراجع 21.5 في المئة. وجمع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر الحكوميين اكثر من 155 مليار جنيه حصيلة شهادات 25 في المئة و22.5 في المئة منذ طرحها قبل اسبوع الأربعاء الماضي وحتى الآن، منها 50 في المئة من حصيلة الشراء عن طريق اموال جديدة من خارج البنوك وبيع الدولار والعملات الأجنبية و50 في المئة من كسر الشهادات القائمة. وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 في المئة تقريبا في 27 اكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.

