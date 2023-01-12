«الكيماويات البترولية»: 2.5 مليون دينار لصيانة «البولي بروبيلين»

مال وأعمال

قال نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع والتسويق في شركة صناعة الكيماويات البترولية م. حمد السبيعي ان الشركة انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لعملية الصيانة الدورية لمصنع البولي بروبيلين الذي تمتلكه وتديره بالكويت، وستقوم بتنفيذ هذه الصيانة للمرة الثانية وبنطاق اوسع من الصيانة الدورية السابقة وذلك منذ تسلمها تشغيل وصيانة المصنع في يناير 2020، وستستغرق شهراً بدءاً من 20 يناير 2023 بتكلفة تقارب المليوني ونصف المليون دينار كويتي، حيث ستقوم بتنفيذ تطبيقات جديدة خلالها مثل تبديل العوامل المساعدة بكوادر الشركة الداخلية وبخطة عمل واضحة لتقليل التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية والفنية للكوادر العاملة بالتصنيع. وأوضح السبيعي في تصريح صحافي عدم تأثر عقود التسويق او التوريد خلال فترة توقف المصنع كون هذه العملية مخططا لها منذ اكثر من ثلاث سنوات، وعليه تم الاستعداد لهذا التوقف في جميع خطط التسويق او التوريد.

وأشار الى ان مصنع البولي بروبلين حقق كفاءة تشغيلية تعادل 97% (OSE) وانتاج 101% من الميزانية الانتاجية المعتمدة حتى شهر ديسمبر 2022 وذلك من دون وقوع اي حوادث مضيعة للوقت او حوادث بيئية وبتكلفة اقل من الميزانية المعتمدة.

ولفت م. السبيعي ان الشركة اتخذت اجراءات عديدة للتحوط من تأثير الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة على تسويق منتجاتها وذلك لتعظيم العوائد والمحافظة على حصصها السوقية في الأسواق العالمية المختلفة، حيث قامت بانتهاج خط متوازن لخطط البيع يرتكز على بناء علاقات استراتيجية مع العملاء الرئيسيين في اسواقنا الرئيسية وابرام عقود طويلة الأمد وفق مؤشرات سعرية عالمية لضمان استمرارية وانسيابية سلاسل الامداد لأسواقنا الرئيسية والاستراتيجية، هذا مع عدم اغفال خطط البيع الآني لبعض الأسواق من خلال اقتناص الفرص المرتبطة بمواسم الذروة الخاصة ببعض الأسواق وتبني سياسة البيع المباشر من خلال استهداف العملاء النهائيين وذلك لتعظيم العوائد والمحافظة على حصصنا السوقية في الأسواق العالمية المختلفة.

وقال ان الشركة قامت ببيع ما يقارب 637 الف طن من منتج اليوريا و37 الف طن من منتج الأمونيا خلال عام 2022، بالاضافة الى دخول اسواق جديدة في اوروبا وأميركا الوسطى ورفع نسبة البيع المباشر الى مستهلكي منتج البرازيليين والعطريات الثقيلة في الأسواق الاستراتيجية والتنافسية عما كانت عليه في السنوات السابقة، وكذلك المشاركة في تعزيز الانتاج في الأسواق النامية كالهند وباكستان وتركيا للمنتجات المستهلكة والمستخدمة لمنتج البرازيليين والذي يعتبر المادة الأساسية لصناعة البوليستر في العالم من خلال اتفاقات بيع سنوية.

