«البترولية»: 7.656 ملايين دينار صافي أرباح 2022

مال وأعمال

اعتمد مجلس ادارة شركة المجموعة البترولية المستقلة «البترولية» خلال اجتماعه نتائج البيانات المالية السنوية المدققة من قبل المدقق الخارجي والمنتهية في 31/12/2022 حيث تُشير هذه النتائج بـأن صـافي الربح بلغ 7.656 ملايين دينار وأن ربحيــة السهـم بلغـت 42.35 فلساً، بالمقارنة بعام 2021 حيث بلغ صافي الربح 7.194 ملايين دينار اي ما يعادل 39.79 فلساً للسهم الواحد. وأوصى مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، بمبلغ اجمالي قدره 5,424,000 دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ويستحق هذه الارباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة وذلك حسب الاجراءات المؤسسية لهيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت. حيث تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة العادية. هذا وستقوم الشركة بالاعلان عن موعد الجمعية العامة العادية عن طريق شركة بورصة الكويت والصحف المحلية.