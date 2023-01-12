المعجل: معالجة معوقات خطط ومشروعات البناء والإسكان

مال وأعمال

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انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية الذي ينعقد تحت شعار «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان»، بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وشركة «نوف إكسبو»، خلال الفترة من 10 - 12 يناير الحالي، وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية، عبدالعزيز المعجل.

وقال الوكيل المساعد لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالتكليف في وزارة البلدية، ثامر المطيري، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الدولة لشؤون البلدية، عبدالعزيز المعجل، إن شعار الملتقى ينطلق من حاجة ملحة لمعالجة معوقات وتحديات تواجه خطط ومشروعات البناء والإسكان انطلاقا من المراحل الأولى للتراخيص المتعلقة بتلك المشروعات، وليس انتهاء بالمراحل اللاحقة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأكد أن أهمية هذه الدورة من الملتقي تنطلق من جملة ظروف تمر بها الكويت كما العالم، فجائحة كورونا رغم تراجع صعوباتها، إلا أنها مازالت ترخي بظلالها على اقتصادات الدول بما فيها الكويت، ولا ننسى موجاتها المتكررة من آن لآخر، كما أن الحرب الروسية- الأوكرانية عمقت التحديات التي تواجه تلك الأسواق التي لم تتنفس الصعداء حتى الآن، وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يمكن لنا أن نتبين العديد من التحديات التي تعوق خطط البناء والإسكان بالكويت منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وهناك أحيانا تأثير من الخارجي على الداخلي.

وزاد «نتطلع أن يناقش الملتقى ما نواجهه من تحديات نذكر منها ارتفاع كلفة اليد العاملة مع النقص الناتج عن مغادرة الكثير منها إثر جائحة كورونا، وكذلك عدم توفر مواد البناء بالكميات الكافية مع ارتفاع أسعارها، وهذا ناتج أيضا عما يعانيه الإنتاج الصناعي من دول المنشأ، وكذلك صعوبات الخدمات اللوجستية من شحن ونقل عالميا لأسباب متعددة، وانعكس ذلك أيضا نقصا في توفر معدات البناء».

واستطرد قائلاً «ليس خافيا بأن الضغط الاقتصادي تسبب داخليا في عدم القدرة على توفير خدمات التمويل الحكومية اللازمة».

تحديات البناء والسكن

من جهته، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، المهندس بدر السلمان، إن الملتقى يطرح من خلال شعاره موضوعين، الأول يتناول مشروعا يتعين علينا إنجازه، والثاني يتعلق بتحديات البناء والإسكان لنقوم بمواجهتها، أما المشروع فهو تطوير نظام التراخيص التي تصدرها الجهات والهيئات الحكومية للمشروعات الإنشائية بمختلف أحجامها وأنواعها، وهو مشروع حيوي لما يوفره من الجهد والوقت والتكلفة بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات.

وأكد السلمان أن ميكنة إصدار التراخيص على نحو متكامل، شاملا جميع الجهات المعنية بها وبأسلوب يقلل الجهد البشري بتلك الجهات لأقل حد ممكن يوفر الكثير على تلك الجهات نفسها، ويمنح أصحاب المشروعات الفرصة للبدء بتنفيذ مشروعاتهم دون أي تأخير، معرباً عن تطلعه لمناقشة الإجراءات والعقبات والحلول لتطوير هذا النظام ووضع التوصيات الخاصة بذلك للشروع بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وتحدث السلمان عن تحديات البناء والإسكان فهي متعددة ومترابطة أحيانا، وهذه المشروعات تبدأ من الجهود الفردية للأفراد ببناء مساكنهم الخاصة وتمتد إلى مشروعات الإسكان الوطنية ولا تنتهي بمشروعات التنمية العملاقة، مضيفاً «لا نحتاج الكثير لنتبين أن تلك المشروعات بأنواعها وأحجامها المتعددة تشكل حيزا هاما من الدورة الاقتصادية الحيوية للمجتمع، بالإضافة إلى الأمن الاجتماعي الذي توفره مشروعات الإسكان على سبيل المثال».

وزاد «تتداخل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع البناء والإسكان بالكويت، فمن توفر الأيدي العاملة إلى تكلفتها العالية، والنقص في مواد البناء ومعداته، ومشكلات الشحن الني تصيب الخدمات اللوجستية عالميا، كل ذلك يجعل من الصعب متابعة تنفيذ المشروعات ضمن الخطط الموضوعة والظروف الطبيعية لإنجاز المشروعات».

ملتقى متخصّص وفريد

بدوره، قال المدير التنفيذي للتطوير في شركة العقارات المتحدة، مشاري المحيلان، إن هذا الملتقى المتخصّص والفريد من نوعه، يتناول في محاوره قضية في غاية الأهمية، وهي تحدّيات خطط البناء والإسكان المتعلقة بالأزمة الإسكانية التي تمسّ حياة شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما الشباب منهم.

وذكر أن تأمين بيت العمر يعتبر هاجساً يقض مضجع كثير من الأسر الكويتية، ونعلق آمالاً على الفعاليات المختلفة على غرار هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من العقول ذوي خبرات ممتدة لسنوات طويلة من النجاح، وهي قادرة، في حال تضافرت جهودها، أن تُحدِث نقلة نوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية في معالجة أكثر من 90 ألف طلب سكني قائم حتى الآن وأكثر من 140 ألف أسرة كويتية بانتظار بيت العمر.

وأكد أن القطاع الخاص قادر، إذا أُتيحت له الفرصة المناسبة، على المساهمة الفعالة في حلّ الأزمة الإسكانية التي? ?تعاني? ?منها البلاد منذ عشرات السنين، بإشراكه في عملية التنمية، أسوة بما قامت به معظم بلدان العالم، بما في ذلك الدول الشقيقة على مستوى الإقليم، لاسيما وأن العديد من الشركات العقارية الكويتية رائدة في هذا المجال، ولها سجل حافل من النجاحات في إنجاز مشاريع إسكانية خارج الكويت وداخلها، وهي قادرة بلا شك بما تملكه من خبرات وقدرات، على توفير حلول إسكانية مبتكرة تراعي البعد الاجتماعي وتعزّز رفاهية المواطنين وتحافظ على عنصر الخصوصية، مثل مشروع ضاحية حصة المبارك.?????

?????بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي في دار المكتب العربي للاستشارات الهندسية، طارق شعيب، عن تبني مبدأ تطبيق «BIM» وكيف يمكن أن يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع وتعزيز مفهوم الاستدامة وحالات الطوارئ المناخية، مستعرضاً المساهمة العالمية للمباني والانشاءات في شأن انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات الانشاء والتشغيل والطلب النهائي على الطاقة.

وحدد شعيب 5 أسباب توجب على الكويت أن تهتم باستخدام «BIM» وتنفيذ تفويضه، يأتي على رأسها تطوير تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل المباني العامة والبنية التحتية والمدن وضواحيها، خصوصاً وأن استخدام هذه التكنولوجيا يمكن المؤسسات الحكومية من تجربة فوائد كبيرة من حيث توفير التكاليف والاستدامة وتحسين الاداء عبر مشاريعها، مبينا أن قطاع المباني سيواصل النمو تلبية لاحتياجات عامة الناس في تأمين مسكن آمن، وأنه يجب أن يكون متماشياً ومنسجماً مع اتفاقية باريس، كما يجب أن يتخذ صناع القرار في مجال المباني بالكويت إجراءات نحو التحول في القطاع والاستثمار بالأفكار الابتكارية والمنتجات والمواد والخدمات.

من جانبه، حدد الشريك التنفيذي لـ «دار اس اس اتش انترناشيونال» للاستشارات الهندسية، عمران حيات، 3 أمور للنهوض بالدور الاستشارية الهندسية في الكويت، تتمثل في تطوير التشريعات الخاصة بالاستشارات الهندسية، ودعم الدولة لمجال الاستشارات، وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الدولة هي المحرك الرئيس للقطاع الانشائي، وينبغي أن تكون هناك شفافية للمشاريع المخطط لها حتى تكون الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية جاهزة لتلك المشاريع.

