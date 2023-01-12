الحربي: نقل الكويت لمجتمع معرفي

مال وأعمال

خلال فعاليات اليوم الثاني عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان البنية التكنولوجية للبوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص، وتحدث خلالها مستشار تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أنور الحربي، حول أهم متطلبات الربط الالي وتطوير البوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص، لما للتراخيص من أهمية كبرى على الصعيد المحلي او العالمي لأي دولة أو شركة أو فرد.

وقال الحربي ان رؤية جهاز تكنولوجيا المعلومات تتمثل في نقل الكويت نحو الحداثة من خلال التحول الالكتروني نحو مجتمع معرفي تتكامل فيه الخدمات الالكترونية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في تطور قطاعات المجتمع المختلفة.

وكشف الحربي عن وجود عدد من المبادرات والمشروعات الاساسية التي يقوم بها الجهاز والتي من بينها رقمنة الخدمات الحكومية، مبادرة مسار، مبادرة zero trust initiativ، مبادرة شبكة الكويت للمعلومات، مبادرة تمكين، والتدريب.

وقال ان منظومة الحكومة الالكترونية إنما تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الإلكترونية الحكومية، ودعم خطط الدولة في تحفيز الاقتصاد والانتاج وتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات استخدامها، وبناء الثقة والامان في استخدام تكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع المعرفة.

بدوره استعرض الوكيل المساعد لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالتكليف ببلدية الكويت المهندس ثامر المطيري، خدمات بلدية الكويت تحت عنوان (تطوير وانجاز)، مشيراً إلى أن أهداف بلدية الكويت من وراء توفير الخدمات الالكترونية هي سرعة إنجاز المعاملات وتطبيق مبدأ الشفافية، وتطبيق السياسات واللوائح الخاصة بالمعاملات، وتوفير وسيلة متابعة للإدارة العليا، واختصار مدة إنجاز المعاملات كافة. وأضاف ان توفير الخدمات الالكترونية المختلفة، وربط المعلومات بين بلدية الكويت وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كان له اثر كبير في سرعة إنجاز المعاملات، حيث تم ربط البلدية بعدد من الجهات الحكومية التي كان من بينها وزارة العدل ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للصناعة، والادارة العامة للإطفاء، الامر الذي إسهم في سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للتراخيص، وتقليص مدة المعاملات من أشهر إلى ايام محددة، خاصة بالنسبة لمعاملات السكن الخاص والاستثماري.

وأشار المطيري إلى أن ذلك كله أسهم أيضا في رفع تصنيف الكويت في المؤشر العالمي بين عام 2019 و 2020 من مستوى 131 إلى 68 على الصعيد العالمي، ومن 14 إلى 9 على مستوى دول الشرق الاوسط، كما أسهم في تقليص إجراءات استخراج المعاملة من 23 إجراء إلى 19 إجراء فقط، وتقليص أيام المعاملة من 231 يوم إلى 103 أيام فقط، ما عزز من جودة الاعمال. أما على صعيد تسلم حدود القسائم، فقد نجحت الميكنة في تحويل معاملات التسلم بالكامل إلى الإلكترونية، والقضاء على الخطوات الورقية واليدوية السابقة، حيث اصبح بإمكان المقاول التقدم بطلب تسلم الحدود عبر الموقع الالكتروني للبلدية ومن ثم تحميل المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة إلكترونياً ودون الحاجة للمراجعة.

