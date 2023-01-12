الجلسة الثالثة.. التحديات والحلول للبوابة الإلكترونية للتراخيص

مال وأعمال

ناقشت الجلسة الثالثة التحديات والحلول لتطوير البوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص، التي ادارها امين سر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية حمود الزعبي، و قال م. جابر ابو الحسن، من المكاتب الهندسية الاستشارية والدور الاستشارية اان البوابة الالكترونية ساعدت وساهمت في انجاز التراخيص وتسهيل اعمال المكاتب الهندسية ولكن هناك تحديات من اهمها عدم وجود اتصال مباشر مع مهندس البلدية الذي يتعامل مع المعاملة الكترونيا لمعرفة النواقص او الملاحظات ما يؤخر اعمال ومعاملات المكاتب.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف في وزارة الاشغال العامة م. احمد الصالح ان ميكنة المعاملات خطوة مهمة وضرورية في ظل التطور الالكتروني الذي يسود العالم وقد جاءت جائحة كورونا لتغير الانظمة الادارية بمختلف دول العالم ومنها الكويت التي توجهت بشكل متكامل ومتطور الى ميكنة المعاملات، موضحا ان وزارة الاشغال جهة تتعامل مع جهات الدولة الاخرى ذات الاختصاص وليس مع اشخاص ومن اهم تلك المعاملات تراخيص البلدية وننسق بشكل كبير حول المعاملات المطلوبة.

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون محافظات العاصمة والجهراء بالتكليف في بلدية الكويت م. ثامر المطيري: إن التراخيص بالبلدية تمر بمرحلة تطوير كبيرة، مشيرا الى اقتصار الوقت لإجراء المعاملة من اسبوعين الى يومين. واضاف المطيري انه يتم العمل لتطوير الخدمات الالكترونية التي تتعامل بها المكاتب الاستشارية من خدمات الردود المباشرة والتعامل مع الجماهير ومتلقي الخدمة وانهاء الملاحظات والنواقص وان تكون هناك مرونة في انسيابية الاعمال لافتا الى ان ميكنة المعاملات قللت الازدحام البشري في اروقة البلدية واصبح تقديم المعاملات الالكترونية ميسر وسهل.

ووعد ان الخدمات المقبلة سيتم حل مشكلاتها التي تواجه متلقي الخدمة وسوف يلاحظ مدى التطور الالكتروني في مختلف القطاعات التابعة للبلدية.

