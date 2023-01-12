المنفوحي: البلدية تشجع رؤوس الأموال

مال وأعمال

ناقشت الجلسة الثانية من الملتقى، والتي أدارها أمين صندوق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الدكتور عادل المشري، دور الجهات الحكومية في تطوير البوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص، حيث أكد المشري على أن اتحاد المكاتب الهندسية لمس وبوضوح ذلك التطور الكبير في عملية إصدار التراخيص الحكومية، وإن كان الطموح أكبر من ذلك، حيث يتمثل الطموح في إيجاد بوابة واحدة تسهل على المستثمر الحصول على جميع احتياجاته فيما يخص تراخيص المباني من خلال تعاون الجهات المختلفة وتفعيل الربط الالي فيما بينها. وأضاف ان المستثمر الكويتي وبعض المكاتب الهندسية التي وصلت إلى العالمية، تعرفت على تجارب الدول المتطورة في هذا الخصوص وبدأت في نقلها إلى الكويت، لذا فهي تطمح في الوصول إلى نفس المستوى العالمي وإرجاع الكويت إلى سابق عهدها في الريادة، خاصة وأنها مقبلة على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المليارية. وخلال حديثه في الجلسة استعرض مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي دور البلدية على صعيد الخدمات الالكترونية، مبيناً أن أزمة جائحة كورونا جاءت لتسرع من تطبيق الانظمة الالكترونية في بلدية الكويت، علماً بأن البلدية كانت قد بدأت في تطبيقها من قبل الجائحة، لكن الجائحة سرعت من إجراءات تنفيذها. واشار إلى أن الكويت وعلى مستوى جميع جهاتها الحكومية قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالخدمات والانظمة الالكترونية، مبيناً أنه وبعد شهر من الان ستنتهي بلدية الكويت من تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها المؤلفة من 3 مراحل، حيث من المقرر أن تتضمن هذه المرحلة السماح للمكاتب الهندسية المحلية بإصدار تراخيص البناء دون الرجوع إلى بلدية الكويت، بحيث يمكن للمواطن بيع عقاره أو الارض الفضاء الخاصة به دون الحاجة لمراجعة إدارات البلدية، وذلك كله من خلال النظام الالي لبلدية الكويت والمرتبط بشكل مباشر بوزارة العدل.

وأوضح أن البلدية طرحت أخيراً 4 مشاريع تنموية ضخمة تبلغ قيمة إحداها نصف مليار دينار، من بينها مشروع (عبدالله الاحمد) ومشروع (المباركية) ومشروع (كورنيش الجهراء) ومشروع (شاطئ الصليبخات)، لكن وعلى الرغم من ذلك كله فإنها تفتقد إلى التسويق. وعلى الرغم من ذلك كله، أكد المنفوحي حرص بلدية الكويت على تشجيع رؤوس الاموال الكويتية على البقاء والاستثمار في الكويت.

بدوره أكد مدير إدار نظم المعلومات بقوة الاطفاء العام العميد محمد القحطاني، أن الاطفاء نجحت في ميكنة 90% من خدماتها قبل جائحة كورونا، وذلك تماشياً مع خطة الدولة، حيث نجحت الإدارة في دراسة المخططات والمشاريع وتحويلها من النظام الورقي إلى النظام الآلي بالكامل ودون الحاجة للمراجعة.

