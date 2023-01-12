«KIB»: مساعد مدير التزام حصد دبلوماً دولياً

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن حصول مساعد مدير التزام بإدارة الالتزام الرقابي في البنك، عبدالعزيز بورحمة، على شهادة الدبلوم الدولي في الحوكمة والمخاطر والالتزام من الجمعية الدولية للالتزام (ICA) البريطانية، وذلك في حفل أقيم مؤخراً في لندن.

علماً أن بورحمة يعد بين عدد قليل من الكويتيين الحاصلين على الدبلوم الدولي للحوكمة والمخاطر والالتزام من الجمعية والمعتمدة من جامعة مانشستر. ويشكل هذا الدبلوم واحداً من أهم شهادات الالتزام التنظيمي المالي عالمياً، حيث يزود المتخصصين في القانون والالتزام في القطاع المصرفي بفهم عميق للتحديات والفرص التنظيمية التي تقدمها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمهارات المتخصصة والمعرفة التي يحتاجها المصرفيون لإدارة المخاطر التنظيمية المستجدة.

وتعليقا على هذا الإنجاز لكل من بورحمة والبنك، قال المدير العام لإدارة الموارد البشرية في البنك فراس الدارمي: «الحفاظ على منهج واضح وقوي لممارسات الالتزام يعد جزءاً لا يتجزأ من قدرتنا على تحقيق النمو المستدام وتعزيز رضا العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين. لذا، من الضروري تدريب المتخصصين القانونيين والتنظيميين في الالتزام في البنك وتأهيلهم وفق أعلى المعايير العالمية الممكنة، لذلك يسعى البنك دائماً إلى تطوير المعارف والمهارات والخبرات لموارده البشرية، من خلال تشجيعهم على تحصيل العلم ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الصناعة المصرفية، باعتبارهم الركيزة الأساسية في ازدهار وتطور مستقبل البنك»

مضيفاً: «نهنئ عبدالعزيز بورحمة لحصوله على الدبلوم الدولي للحوكمة والمخاطر والالتزام من ICA، متطلعين الى مساهمته الإيجابية المستمرة في تعزيز ثقافة الالتزام في KIB».

وتعليقاً على حصوله على هذه الشهادة، قال عبدالعزيز بورحمة: «يسعدني تحقيق هذا الإنجاز والحصول على شهادة الدبلوم الدولي في الحوكمة والمخاطر والالتزام من ICA، كما يسعدني أن أساهم بشكل فعال في تطوير فهم جديد للقضايا والتحديات التي نواجهها في القطاع المصرفي اليوم، وخصوصاً في ظل التحول الرقمي الذي نشهده اليوم. مشيرا أن الالتزام لا يعد امراً جيداً للأعمال المصرفية فقط، بل للمجتمع بأسره، بما في ذلك المساهمون والمستثمرون وجميع الشرائح التي نقوم بخدمتها في الكويت.»

وأضاف بورحمة: «إن الشفافية وأخلاق المهنة تشكلان حجر الزاوية في كل عمل نقوم به في KIB، وتشكلان عناصر أساسية لقدرتنا على القيام بالأعمال المصرفية والتجارية بالطريقة الصحيحة. ويسعدني بذلك أن أساهم بشكل أكبر في تعزيز ثقافة البنك الخاصة بالالتزام القانوني والرقابي».

