«الأهلي» طرح حملة تفعيل «خدمة الإشعارات الفورية»

مال وأعمال

استمراراً لالتزامه تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى اتمام عملية التحول الرقمي وتعزيزا لنهج البنك القائم على مبدأ «بنك أسهل»، أعلن البنك الأهلي عن إطلاق «خدمة الإشعارات الفورية»: «هل ترغب في ربح 500 دينار؟».

وذلك لتشجيع عملاء البنك على استخدام خدمة الإشعارات الفورية المتوفرة بشكل مجاني ضمن تطبيق البنك الأهلي الكويتي، والمصممة لإرسال إشعارات فورية إلى العملاء حول كافة المعاملات التي تتم على حساباتهم. ومن خلال «خدمة الإشعارات الفورية»، سيتمكن العملاء من الإطلاع على آخر مستجدات المعاملات الخاصة بهم بسهولة وبشكل مريح، فضلاً عن مراجعة سجل المعاملات السابقة. وستنطلق الحملة التي تتضمن سحباً شهرياً يحظى من خلالها اثنان من العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق البنك الأهلي الكويتي وتفعيل «خدمة الإشعارات الفورية» على فرصة ربح جائزة نقدية قدرها 500 دينار كويتي، خلال الفترة من يناير2023 ولغاية 2 أبريل 2023.

ولتفعيل «خدمة الإشعارات الفورية» في تطبيق البنك الأهلي الكويتي، ينبغي على العملاء اختيار «ملفي الشخصي» (My Profile) من القائمة الرئيسية بالتطبيق، ثم الضغط على «إعدادات» (Notification Settings) ثم اختيار «إعدادات الإشعارات الفورية» (Push Notifications).

وتعتبر هذه الخدمة مفيدة للغاية، خصوصاً بالنسبة للمسافرين الذين لا تتوفر لديهم خدمة التجوال أثناء السفر، إذ بإمكانهم الوصول إلى الخدمة بمجرد الاتصال بالإنترنت عبر أي شبكة «Wi-Fi».

وبهذا الصدد صرحت جهير معرفي، المديرة العامة لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي بأنه «نبذل في البنك الاهلي الكويتي جهودا حثيثة لجعل التحول الرقمي أكثر سلاسة، كما لا ندخر جهدا في تحفيز عملائنا على هذا التحول. ونحث جميع عملائنا على المشاركة في هذه الحملة حتى يكونوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات والمعاملات على حساباتهم الشخصية بالإضافة إلى أحدث الخدمات التي يقدمها البنك الاهلي الكويتي».

