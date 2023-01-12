«الوطني» يُطلق تصاميم جديدة لجميع بطاقاته المصرفية

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني دائماً على توسيع نطاق التزامه بتوفير الحلول التي تلبي احتياجات العملاء وتتماشى مع تفضيلاتهم. وفي ذلك الإطار، يعمل البنك على إعادة تصميم بطاقاته المصرفية وفقاً لأبحاث مكثفة مع العملاء على مدار عام كامل.

تضمنت البطاقات الجديدة إدخال التقنية اليابانية لتفادي الأخطاء Poka-yoke في تصميم البطاقة، حيث توفر عناصر التصميم فروقات واضحة بين البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «إعادة تصميم البطاقات بألوان ومميزات جديدة يأتي لتلبية حاجة العملاء وتفضيلاتهم في إطار حرصنا الدائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا».

ولم يغفل التصميم الجديد مسؤولية الوطني تجاه فئات المجتمع كافة حيث علق العثمان قائلاً: «حرصنا على توفير الميزات التي تناسب العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين نضعهم دائماً نصب أعيننا ونحرص على تلبية احتياجاتهم حيث تعزز البطاقات الجديدة قدرة ضعاف البصر على تمييز واستخدام البطاقة بسهولة وذلك في إطار الالتزام التاريخي للوطني بأداء مسؤوليته الاجتماعية».

وأوضح العثمان أن التصميم الجديد يتماشى مع نتائج الدارسات والأبحاث التفصيلية بشأن تفضيلات العملاء وذلك في إطار التواصل المستمر معهم ترسيخاً لمبدأ الوطني الأقرب لعملائه.

وأضاف العثمان: «ترسيخاً لريادتنا المصرفية وطرح كل ما هو جديد في السوق، يُقدم الوطني معايير جديدة لتصميم البطاقات المصرفية في الكويت بما تحمله من تصميم جديد يضم العديد من التحسينات والميزات الجديدة التي تجعل اختيار العملاء للبطاقة التي يرغبون في استخدامها أمراً في غاية السهولة.»

من جانبه قال ماجد غربال رئيس وحدة البحوث التسويقية في بنك الكويت الوطني: «استجاب الوطني لآراء العملاء في كافة مراحل تصميم البطاقات الجديدة، حيث قام فريق البحوث بالبنك بإجراء دراسات مكثفة استخدم فيها تقنيات بحثية متقدمة للتعرف على احتياجات وتفضيلات كل شريحة من حيث ميزات البطاقة، وألوانها وشكلها وملمسها».

وأشار غربال إلى مشاركة أكثر من 1000 عميل في البحث النوعي الذي تم إجراؤه قبل بدء التصميم وفي اختبار المستخدم الذي تم إجراؤه بمجرد الانتهاء من تحديد خيارات التصميم، وقال إننا على ثقة تامة بأن التصميم النهائي سوف يكون متماشياً تمامًا مع رغبات وتفضيلات العملاء.

