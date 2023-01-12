الشعيل: «وربة» يجري سحب السنبلة ربع السنوي اليوم عبر «360FM»

مال وأعمال

يجري بنك وربة سحب السنبلة ربع السنوي الرابع حيث سيعلن عن أسماء الرابحين في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم (الخميس) عبر إذاعة 360FM، حيث سيتم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. ويمثل حساب السنبلة الخيار الأفضل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى الحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام، حيث تتميز حملة حساب السنبلة في 2022 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام بشكل ربع سنوي، وفي هذا السحب الكبير الرابع سيتم السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 250000 د.ك لفائز واحد، إضافةً على السحب الكبير، سيتم الإعلان عن فائزي السحب الأسبوعي لحساب السنبلة حيث يتم تتويج 10 فائزين أسبوعياً لكل منهم مبلغ 1000 د.ك. كما سيتم السحب الخاص بحساب السنبلة للأطفال الشهري، الذي يتوج 7 فائزين حيث سيحصل الفائز الأول على 1000 د.ك، والفائز الثاني على 500 د.ك، والفائز الثالث حتى السابع لكل منهم 100 د.ك. وحول الشروط قال عبدالله الشعيل - مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة: «يتطلب وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب حسب أدنى رصيد في الحساب لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهرين كاملين قبل السحوبات الكبرى لاحتساب الفرص». وأضاف الشعيل بأنه لا قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح مع مراعاة الحد الأدنى للحساب.

أما عملاء وديعة السنبلة، فستكون لديهم فرصة دخول سحوبات حساب السنبلة مقابل كل 1000 د.ك في حساب الوديعة والتي تتميز بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبنية على أساس الوكالة بالاستثمار، وتتميز بفترات استثمار مرنة لتصل في أعلاها إلى 60 شهراً يتم توزيعها حسب رغبة العميل إما شهرية أو سنوية أو عند الاستحقاق.

