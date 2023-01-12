«التجاري»: تحديث شبكة الصراف الآلي بأجهزة «ديبولد نيكسدورف»

مال وأعمال

يحرص البنك التجاري الكويتي دوماً على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية بهدف تحقيق المزيد من الريادة بتقديم أفضل الخدمات المصرفية عبر مختلف القنوات لتعزيز تجربة العملاء، وفي هذا الصدد قام البنك التجاري بتطوير أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك مع التحديث الدوري لهذه الأجهزة وفق أحدث التقنيات ومعايير الأمان والصيانة الدورية حرصا على ضمان جودتها وفعاليتها وتم هذا الإنجاز بالتعاون مع شركة «اكسيس سليوشنز» في إطار شراكة استراتيجية مع التجاري.

وفي هذا الصدد عبرت إلهام محفوظ – رئيسة الجهاز التنفيذي بالبنك التجاري الكويتي عن سعادتها بمدى التطور الملحوظ والمتسارع الذي يشهده البنك على مسار التحول الرقمي قائلة: « نواصل في التجاري مسيرتنا الناجحة نحو التحول الرقمي ومواكبة أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التكنولوجيا المالية والمصرفية لتوفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا على مدار الساعة عبر قنوات وأجهزة مصرفية متنوعة». وتابعت مبينة أنه تحقيقاً لهذا الهدف، قام البنك بتأسيس شراكة استراتيجية مع شركة «اكسيس سليوشنز» أثمرت عدداً من المشاريع المميزة، أهمها تحديث أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك بأجهزة ديبولد نيكسدورف المصممة وفق أحدث التقنيات، التي تتوافق مع متطلبات PCI وEMV وتقدم خدمات نوعية وتفاعلية ريادية؛ منوهة في هذا الصدد بأن هذه الأجهزة مصممة لمساعدة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في عمليات السحب والايداع.

وعن تفاصيل الخدمات المتطورة التي يمكن الحصول عليها عن طريق أجهزة السحب الآلي المحدثة، أفادت محفوظ أن البنك يسعى إلى تقديم خدمات فتح الحسابات والتسجيل في الخدمات وإصدار البطاقات والشيكات والمستندات البنكية عبر الإصدار الأحدث من ماكينات ديبولد نيكسدورف Diebold Nixdorf Self-Service Systems على مدار 24 ساعة مما يتيح للعملاء سهولة الوصول للخدمات البنكية وكذلك يضمن للبنك التواجد والانتشار على مستوى الكويت، من جانبها أعربت المديرة التنفيذية في «أكسيس»، المهندسة عبير أبوسلطان، عن اعتزازها بالشراكة الناجحة بين أكسيس والبنك التجاري الذي وضع ثقته بشركة اكسيس بصفتهاً شريكا في مسار تحوله الرقمي. وأكدت حرص «أكسيس» الدائم على تطوير خدماتها وتزويد عملائها بأحدث الأنظمة مستندة الى خبرة أأكسيس الواسعة في القطاع المصرفي المحلي. وأضافت أن المشروع يمثل أحد الانجازات المميزة في القطاع المصرفي والذي سيسهم في تدعيم خطط البنك التجاري في تقديم خدمات متطورة لعملائه من خلال أجهزة الخدمة الذاتية على مار الساعة دون الحاجة لزيارة الفروع. وقال حبيب حنا، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في ديبولد نيكسدورف: «يسرنا أن نتعاون مع أكسيس لتزويد عملاء البنك التجاري الكويتي في جميع أنحاء الكويت بأحدث التقنيات المصرفية وتعزيز شبكة الخدمة الذاتية الخاصة بهم. وتمكن أنظمة وبرمجيات ديبولد نيكسدورف عملاء البنك التجاري الكويتي من تقديم كفاءات تشغيلية وتجارب بنكية سلسة لعملاء البنك».

