«صندوق كامكو الاستثماري» حقق أفضل عائد في 2022

مال وأعمال

تصدر صندوق كامكو الاستثماري أداء الصناديق الاستثمارية في عام 2022 بأفضل عائد على مستوى 30 صندوقاً ما بين تقليدي وإسلامي وعربي وخليجي، إذ حقق عائداً بنهاية عام 2022 بلغ نحو 10.81% محافظاً على أداء إيجابي للسنة الثالثة على التوالي، وجاء في المرتبة الثانية أيضاً صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول بعائد بلغ 8.64% عن العام الماضي.

وانعكست تقلبات الأسواق المالية العالمية على السوق المحلي بشكل كبير، حيث أظهر الفوارق الكبيرة في الرؤى للصناديق الاستثمارية حيث حقق 11 صندوقاً من أصل 30 خسارة بما يعادل 36.6% من حجم الصناديق بمختلف توجهاتها ما بين تقليدي وإسلامي وعربي وخليجي. وعودة على الصناديق التي تصدرت الأداء بنهاية العام الماضي تشير مصادر إلى أن محافظة صناديق «كامكو إنفست» على أداء مميز للسنة الثالثة على التوالي ضمن للشركة مساهمة عينية ضمن المحفظة الوطنية من الهيئة العامة للاستثمار استناداً لسجل الشركة التاريخي في إدارة الأصول والتي تتفوق فيها حجماً بأكثر من 16 مليار دولار تقريباً إذ نمت تلك القاعدة لدى الشركة بأكثر من 10% وهي في ظل تلك التحديات تعتبر قفزة استثنائية تعكس الثقة في فريق الشركة وقدرتها على مواصلة تحقيقها أداء تنافسياً للعملاء.

واختتمت الصناديق الاستثمارية عام 2022 بالمحافظة على أرباح إيجابية، إذ نجح 11 صندوقاً بتحقيق مكاسب، في حين حقق صندوق واحد خسارة بنسبة 4.8% من نصيب صندوق الرؤية.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية، حقق صندوق الدرة الإسلامي الذي تديره «كامكو إنفست» أعلى عائد على مستوى القطاع بنحو 4.62% بنهاية العام الماضي، في حين حقق أقرب عائد بعده 2.86% من نصيب صندوق الكويت الاستثماري.

