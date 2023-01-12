«stc» تحصل على الأيزو في «أمن المعلومات» و«الجودة»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن حصولها على شهادة الأيزو في نظم إدارة أمن المعلومات (ISO 27001: 2013)، ونظام إدارة الجودة (ISO 9001: 2015) واستمرارية الأعمال (ISO 22301: 2019)، في نسخة الأيزو الجديدة وذلك بعد عملية تدقيق شاملة ومكثفة أجرتها شركة Top Certifier، إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في مجال اعتماد شهادات الأيزو. وبهذه المناسبة قال المهندس فهد عبدالرحمن العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: «إن الحصول على شهادة الأيزو يؤكد التزامنا بتنفيذ خطط متينة وقابلة للتكيف مع الظروف المختلفة لنظم إدارة أمن المعلومات، وإدارة الجودة وآلية استمرارية الأعمال. وأِشار: «نبحث في stc باستمرار عن طرق مبتكرة لتعزيز العروض والخدمات التي نقدمها لعملائنا، وفي سبيل مواصلة تقديم جودة عالية لعملائنا، نوفر لموظفينا إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية التي يحتاجونها من خلال أنظمة مبسطة وموثقة».

وأضاف: «عند تقديم حلولنا الرقمية للعملاء، ينصب تركيزنا على الالتزام بأعلى المعايير الدولية للكفاءة، كما إننا حريصون على تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي بهدف تحقيق الريادة. لذا فانه على مدار العام، التزمنا بدعم عملائنا والمجتمع الكويتي، وقمنا بتقديم خدماتنا دون انقطاع».

وفي هذا السياق، لفت العلي: «حددنا التحديات وقمنا بتحويلها إلى فرص للارتقاء واثراء تجربة العميل. وقد مكننا ذلك من إطلاق منتجات جديدة في السوق معززة بالبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس الاوسع انتشاراً في الكويت، وتجديد عروض خدماتنا بما يتماشى مع اهداف عملائنا من الأفراد والشركات. وسنواصل تعزيز عروضنا وتوسيع نطاق الحلول الرقمية لدينا لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنوعة». وفي الختام، تقدم العلي بالشكر والتقدير إلى فريق عمل stc وجميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز الكبير للشركة.

