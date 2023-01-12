اتفاقية تعاون بين «الكويت للتحكيم التجاري» و«اتحاد الاستثمار»

مال وأعمال

في إطار سعي مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت لتحقيق رسالته من خلال الانفتاح والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين كل من المركز واتحاد شركات الاستثمار وذلك امس (الأربعاء) بمقر المركز.

استضاف المركز حفل توقيع الاتفاقية بحضور كل من عبدالله الشايع رئيس مجلس إدارة المركز، وصالح السلمي رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، واستهل الشايع كلمته بالترحيب بالحضور، وأكد أن التعاون بين المركز والاتحاد هي خطوة جادة للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت من خلال تعزيز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطوير التشريعات الخاصة بها فضلاً عن ترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر ثقافة التحكيم المؤسسي وتطوير قدرات وخبرات منتسبي الاتحاد في هذا المجال من خلال المشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، وكذلك التعاون في إقامة فعاليات مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاء عالية واطلاع على المستجدات بشكل مستمر.

واستعرض الشايع للحضور نبذة تعريفية عن المركز والذي اوضح فيها أن تاريخ التحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت يعود إلى تاريخ تأسيسها عام 1959، وقد أعطت الغرفة منذ البداية الاختصاص عند تشكيل لجانها الدائمة للجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل حيث يعتبر نظام تحكيم غرفة تجارة وصناعة الكويت من أقدم أشكال التحكيم المؤسسي الذي عرفه النظام القانوني الكويتي. كما أكد الشايع أن الاتفاقية تأتي تتويجًا لجهود الطرفين والاجتماعات والمناقشات المطولة للخروج بأفضل المقترحات التي تحقق الهدف من الاتفاقية وتستثمر إمكانات الطرفين، وأكد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة في مركز الكويت للتحكيم التجاري تسعى دومًا لإقامة جسور التعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة وذلك بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى الأداء وتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

