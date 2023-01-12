«الاستثمارات الوطنية» صانع سوق ثانٍ لسهم «دلقان»

مال وأعمال

أعلنت شركة دلقان العقارية توقيعها اتفاقية صانع سوق ثانٍ مع شركة الاستثمارات الوطنية الخاصة بخدمات صناعة السوق على سهم دلقان العقارية في بورصة الكويت. رئيس مجلس إدارة شركة دلقان العقارية المهندس محمد المطيري أكد أن التعاون الجديد مع شركة الاستثمارات الوطنية كصانع سوق ثان على أسهم دلقان العقارية بعد تعاقدها في العام الماضي مع شركة ثروة الاستثمار كصانع سوق أول لسهمها، يدعم النمو الثابت والمستقر لسهم الشركة وهو يأتي في اطار خطة دلقان العقارية للنهوض بعملياتها التشغيلية محلياً بالتوازي مع تعزيز ثقة المساهمين بأدائها ومنحهم صورة واضحة لاستثماراتهم، مشيراً الى المكانة المميزة التي تتمتع بها شركة الاستثمارات الوطنية حيث تعد احدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت التي تلعب دوراً فعالاً وحيوياً للغاية في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية، الخليجية والعالمية، كما تتميز بقاعدة كبيرة ومتنوعة من لمساهمين من نخبة المؤسسات الكويتية وأصحاب الملاءة المالية.

وأردف المطيري إن دلقان العقارية ركزت جهودها بصورة متواصلة في الفترة الأخيرة على تنمية أصولها الثابتة، واتخذت العديد من الخطوات في العام الماضي لتطوير أدائها وتحقيق رؤيتها المستقبلية المتمثلة في تقديم خدمات متكاملة في القطاع العقاري، والمساهمة بفعالية في الارتقاء بجودة الحياة وتطوير بيئة الأعمال في مجتمعاتنا. موضحاً أهمية صانع السوق للتداول لعدة أسباب، أبرزها تخفيض المخاطر المتعلقة بالسيولة والمساهمة في إيجاد سعر عادل لأسهم الشركة. واختتم المطيري بالتأكيد على التزام دلقان العقارية بتحقيق أرباح مستدامة لمساهميها وشركائها، عبر اعتماد خطط وأساليب تعزز الثقة والشفافية البناءة مع المستثمرين، متمنيا التقدم والازدهار للتعاون بين الطرفين.

